暨大社恐男創業20年屢失敗　40歲拍200條科普影片變百萬網紅

生活在青海西寧的李巍，畢業於暨南大學法學院，但因為不擅長人際關系，20年來都在創業，沒打過一天工。創業失敗後，他無意中發掘出自己的科普「基因」，拍了200條影片講量子力學、生命科學等知識，因為語氣特別催眠，獲百萬粉絲關注。雖然40歲才發現自己所長，但李巍說，未來有足夠的時間「努力做下去」。



李巍表示，自己畢業後因為不擅長處理人際關係，便一直開店創業，但「失敗的很慘」。幾年前，在為客戶拍攝光伏相關的影片時，突然發現很多人都不懂這類知識，便開始拍影片講解，讓大家一看就能理解，「後來發現我還挺適合做這件事的」。

從此開始，李巍便開始拍攝知識科普類影片。「一開始我主要就是講一些光伏、新能源這些比較了解的知識，到後面量子力學、生命科學之類的我也會講。」他的200多條影片涵蓋生命科學、宇宙、數學、量子力學、病毒、碳中和以及各種知識概念等。最高點讚影片有69.1萬，總點讚數1188.7萬，共177.7萬人關注。

「我也不是什麼專家，都是邊學邊講。」李巍介紹，他每拍一條片子大概用3天左右的時間，會花時間先去學習再來講解。正如他在帳號的自我介紹，「我不是什麼專家，啥也不是。我自己不相信的話，我肯定不說。」

李巍的每條影片大概在4、5分鐘左右，粉絲在評論區稱讚說，他的影片簡單明了，一聽就懂，「即使只有小學學歷，也聽得懂」、「頭一次感覺不上學，也可以學科學」。除此之外，李巍講解時以其獨特催眠式的語氣，受到喜愛。有網民稱「知識以最催眠的方式進入了腦子。」他亦專門開設一個「睡眠」頻道，為網民講述睡眠知識。

「很多人會調侃我說話的語氣，說我說話沒有起伏特別催眠，但是聽著聽著就聽進去了。」李巍表示，網民的評論對他來說是很大的鼓勵，做科普最主要就是讓人能聽懂。

作為抖音平台的百萬科普網紅，李巍全職做網紅賺的錢，已將之前欠的錢都還完，他說「未來就想努力做下去，講一些對大家有用的知識。」