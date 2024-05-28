港商赴福田參加創業考察交流會　了解大灣區創新行業商機

為了協助香港企業實地了解深圳福田新機遇，GoGBA港商服務站（福田）特別主辦「走進大灣區——港商福田創業考察交流會」一天交流團，行程除了參觀GoGBA港商服務站（福田）之外，交流團一行40人更參觀河套深港科技創新合作區展廳，了解位於深圳市福田區南部和香港接壤處、面積3.89平方公里的河套深港科技創新合作區，在港府和深圳政府的共同努力下，該區正被開發成為科學研究、高等教育和其他配套設施的重要基地，將成為未來的創新據點。



GoGBA港商服務站（福田）代表魏婷婷女士介紹位福田政策。（GoGBA港商服務站（福田）提供）

大會更安排團員參觀抖音電商選品中心，以瞭解國內抖音電商整體運作模式及選品方式，讓香港企業更了解直播經濟趨勢，而且參觀深圳新一代產業園，新一代產業園以5G創新為特色，聚焦數字科技和智能科技的產業，期望做到產業集聚，大會亦介紹深圳福田區給港商的優惠政策，以及深圳外商投資企業權益保護服務。

香港貿易發展局大灣區服務中心主任曾沂靖及深圳代表鄞佩怡等眾人出席今次交流會活動，與港商進行深入交流，不少港商都希望是次交流會能幫助香港企業實地了解GoGBA港商服務站（福田） 為港商提供的服務，使用相關優秀交流平台。

互聯網專業協會副會長邱誠隆博士及黃麗芳女士也參加了是次創業考察交流會，邱誠隆博士表示:「希望藉是次考察可以多了解深圳不同地區的商機，並期望未來可以舉辦類似活動給香港其他組織的會員，令會員可以透過實地考察發掘新商機。」黃麗芳女士說今次是自2019年後再次踏足河套創科園的展廳，感嘆深圳的飛速發展，變化十分大。她希望是次創業考察交流會能夠幫助香港企業實地了解GoGBA港商服務站（福田） 為港商提供的服務，使用好這個優秀的交流平台。

香港梅林同鄉會蔡雲龍會長亦參加了今次交流會，並呼籲香港企業來到深圳福田發展，並加入香港梅林同鄉會。他說:「位於梅林的新一代產業園配套既先進又齊備，是很適合香港科技企業及電商企業來到深圳發展。」