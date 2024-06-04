着馬面裙參觀哈爾濱著名教堂　女子遭攔：奇裝異服禁入　網民熱議

近日，一名身着馬面裙的女子到位於黑龍江哈爾濱的聖·索菲亞大教堂參觀，惟被工作人員以「奇裝異服禁止入內」為由阻攔，事件引起廣泛關注。有網民認為「在教堂有必要尊重宗教信仰和相關要求」，亦有網民質疑「為何在中國土地不能穿中國傳統服飾」。



網傳影片顯示，該女子身着淡紫色馬面裙到聖·索菲亞大教堂參觀，惟到達門口後被工作人員告知，「常服才能入內，是領導規定的」。該女子提出質疑後，工作人員又稱，「奇裝異服禁止入內」，並最終幫該女子退票。

該女子表示，馬面裙屬於常服，並認為景區相關規定不合理，已於事發當日向當地12345（政務服務便民熱線）投訴。

據內媒報道，對此，聖·索菲亞大教堂景區工作人員回應指，「景區規定是穿馬面裙、漢服等民族服飾都可以進，禁止的是旅拍行為，穿奇裝異服旅拍影響其他遊客正常參觀的不能進。」

工作人員又指，對於判斷奇裝異服的標準，檢票員會收到領導具體要求，遊客直接咨詢即可。

網民點睇：

「馬面裙肯定不是常服。」

「這個領導是要主動讓位吧。」

「在中國的土地上怎麽有那麽多中國人不能進去的地盤？」

「肯定是假的，昨天一位非洲友人，穿著唐裝進去拍的照片！」

「試一下穿裙子進泰國佛廟，試一試！看看你是被攆出來還是流著血出來。」

「這個奇裝異服的規定應該明確一下，馬面服作為漢服的一個分支應該不算奇裝異服。」

「盲猜是網紅想穿馬面裙進教堂拍片被攔了，而且可能不止一人最少一個團隊；如果是這樣，官方沒有任何過錯。」

