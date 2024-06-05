上海賊闖公司盜竊後竟留電話叫失主贖回　還奚落「你要改進防盜」

上海近日發生一宗奇特的盜竊案，一名男子在一家公司盜竊得手後，竟留下字條稱「不要東西只要錢」，讓公司聯繫他贖回物品，更奚落失主，「你要改進防盜」。周二（4日），上海市公安局浦東分局消息指，疑犯桑某已被刑拘，案件正在進一步調查中。



案情指，5月17日上午，在富城路一家公司任職的樊先生走進辦公室時，發現多部電腦被堆疊在一個座位上。一開始，他以為只是清潔工打掃時所移動，詎料當他拿開電腦後，下面壓了本筆記本，攤開的一頁上寫滿了「梁上君子」留下的字。

該賊表示，自己「只」偷了一部電腦和一塊手錶，還奚落道：「你要改進防盜。」他更留下了自己的手機號碼，聲稱不要東西只要錢，公司可聯絡其「贖回」被盜物品。

公司於是報警，浦東公安分局陸家嘴治安派出所立即開展調查。經調閱閉路電視，民警發現，5月17日淩晨時分，一名可疑男子從墻外翻越進入公司，逗趣約半小時後再翻墻逃出，且背上多了一個包。

民警最終成功鎖定疑犯桑某，經查，桑某已經坐上火車，準備離開上海，於是5月17日14時30分，鐵路警方出動，在火車上將桑某當場抓獲，並繳獲全部被盜物品，之後在金華站將其移交上海浦東警方。目前，桑某因涉嫌盜竊已被刑事拘留，案件正在進一步調查中。