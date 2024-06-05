山東到西藏「鐵屁股」旅遊巴　往返6800公里　網民：堪比西天取經

山東濟寧到西藏拉薩的省際巴士，日前在內地網絡引起熱烈反響，因往返路程超過6800公里，還被網民形容「堪比西天取經」。



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綜合內媒報道，上述巴士是由濟寧馳訊汽車服務有限公司營運的旅遊巴士，公司經理介紹指，線路全程6800多公里，票價大概每人8、9000元人民幣包吃住，一路邊走邊玩，往返需近一個月的時間。

公司經理還說，旅遊巴士車身全長12米，內部定制梳化式座椅、可容納30多名乘客，「現在全國各地類似的旅遊項目已經很多了。」至於每日行程，基本上為早上出發下午到酒店，「司機屁股必須像鐵一樣硬。」

雖然，該行程無論從時長還是距離都令人「望而卻步」，但亦非隨時可以乘坐，必須以前預訂。公司經理說，「下一趟目前有25人報名，一車已經滿員。」

一輛車身印有「大連-新西伯利亞」字樣的巴士出現在高速公路上。（極目新聞）

事實上，這並非首次有長途旅遊巴士引起關注。2018年5月18日，「中俄國際道路運輸試運行和中國tir運輸啟動儀式（大連——新西伯利亞）」在大連舉行，大連—新西伯利亞線路全長5500公里，預計歷時9天，其中境外6天。

線路貫通大連、瀋陽、伊爾庫茨克、新西伯利亞等20個中俄城市，是中國當時國際道路運輸線路里程最長、途經城市最多、風景最具特色的線路。

2023年9月，有內地網民發現該巴士重現公路，惟巴士所屬公司當時回應指，線路已暫停營運，目前未收到恢復開通的消息。