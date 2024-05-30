貴過搭飛機？　上海大學生竟坐巴士火車抵新加坡　29天花費曝光

相信大家都會乘坐飛機到外國旅行，但上海大學生江夏卻選擇以火車加巴士的形式，歷時29天順利抵達新加坡。

江夏在旅途上遇到很多熱心人，又在乘坐通宵火車時與其他乘客分享各地的習俗。他表示「喜歡在路上的感覺」，若以後有機會，還會以同樣的形式出行。



《瀟湘晨報》報道，今年23歲的江夏是一名大四學生。他介紹，自己想試在不乘坐飛機的情況下能否出國，也一直想去東南亞國家旅遊，「去年中老鐵路跨境客運列車正式開行，這條路可以實現從國內坐火車一直到新加坡，我就想挑戰一下」。

趁着實習結束，論文也通過答辯，江夏決定以公共交通出行的方式開啟自己的畢業旅行。4月5日，江夏從上海出發，一路上乘坐巴士、地鐵走走停停，先後去到漳州、廈門、廣州、深圳等地，「在深圳我的錢包丟了，裏面有各種證件，沒辦法我又回上海補辦」。

5月8日，江夏再次踏上旅途，「這次我就直接坐火車到了雲南，再坐公交等交通前往新加坡，到達新加坡之前還去了老撾、泰國和馬來西亞」。5月27日，江夏順利抵達新加坡，「除開回上海補辦證件的時間，總共在路上一共是29天」。

一直以來，江夏都很喜歡地面交通，「公交、地鐵、火車、輕軌都很喜歡。坐夜火車的時候，一車人都會在一起聊天，我也能了解他們當地的習俗，很喜歡這種感覺」。

在旅途中，江夏在馬來西亞看到印度洋，在新加坡看到馬六甲海峽，「真的太美了，非常震撼，第一次見到了地理書上的馬六甲海峽」。他又遇到很多熱心人，「有的會和我分享食物，在新加坡還有熱心人借了我公交卡，一路上遇到的人都很善良」。

他介紹，本次旅程一直住在青年旅舍，吃路邊攤也很便宜，食宿總共花費不到3000元（人民幣），「直飛新加坡機票確實會便宜很多，但是我一路上還去了很多其他的地方，所以算下來肯定還是這樣便宜了很多」。5月29日，江夏乘坐飛機回國，「到了新加坡對我而言就是挑戰成功了，回去的話就直接飛回去」。

江夏介紹，今年年初，自己也以同樣方式從上海去到漠河，「當時是坐公交到了哈爾濱，之後坐火車去漠河，總共耗時15天，第16天去了北極村」。他又稱，以後如果有機會，還會以同樣的形式出行，「我喜歡在路上的感覺」。