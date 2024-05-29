深中通道｜北上更省時！新碼頭、巴士線同步開通　仲有港人優惠？

深中通道開通在即，不少港人已經開始迫不及待地詢問跨境大巴的新路線，盼能避開嚴重塞車的虎門大橋。據了解，深中通道當日就會有往返深圳和中山的跨市巴士專線，港澳居民都可以享有60歲以上的長者優惠，香港居民若辦理「中山通」可以享5折優惠，票價最低1元。另外，深中通道雖然是投資超446億元人民幣的超級工程，但目前聽證會討論的全線過路費也平過港珠澳，相信是北上陸路交通的一條新選擇。



水路方面，中山市預計將在6月開放新的客運碼頭口岸，港人坐船到中山的路程縮短了30分鐘。中山和深圳、香港交通更便利，聯繫也將更加緊密。



【深中通道系列第二篇】



Y字型設計 深中通道登陸三地成大灣區新動脈

深中通道Y字型的設計 ，讓它能在深圳、中山和廣州三地登陸。（冼世昌製圖）

深中通道全長24公里，包括主跨580米的中山大橋、主跨1666米的伶仃洋大橋，東、西人工島以及6.8公里的海底隧道和萬頃沙互通，Y字型的設計 ，讓它能在深圳、中山和廣州三地登陸。

深中通道全長24公里，包括主跨580米的中山大橋、主跨1666米的伶仃洋大橋，東、西人工島以及6.8公里的海底隧道和萬頃沙互通。（黃浩謙攝）

開通前，以深圳南山區前往中山市翠亨新區為例現時需經虎門大橋或南沙大橋，到廣州南沙再開往中山車程最快需要1小時30分鐘。

若從香港前往中山市翠亨新區，現在會經港珠澳大橋經珠海再到中山，至少2小時20分鐘。

深中通道開通後，

從深圳到中山市將縮短至30分鐘

(動畫六)

至於從香港出發到中山

則可選擇經深圳灣大橋 廣深沿江高速

深中通道往中山

預計通行時間可減少至1小時

(動畫七)

VO

深中通道

設計速度為100公里/小時

雙向8車道高速公路技術標準

設計日均車流量為10萬輛次

設計使用年限為100年(動畫八)

廣東發改委舉辦的聽證會上，定價機關擬定聽證方案中，深中通道全線車輛通行費用最低為66元人民幣。(Graphic)

目前計劃在深中通道通車當日，會同步開通兩條深中跨市公交，從深圳前海灣地鐵站直達中山翠亨新區和博覽中心，香港居民從深圳至中山的路程將由原來的2小時縮短至1小時以內。

此外，中山已開通2條中山至珠海的高速直達跨市定制公交，港澳同胞從珠海橫琴客運碼頭或港珠澳大橋口岸坐公交，約1小時即可到達中山，大大方便香港居民與中山交流互通。

現時有不少港人選擇坐船去中山，深中通道將同步新客運碼頭開通，航線縮短30分鐘。

最後，深中通道的Y字型小叉口直達南沙，中南城際鐵路修建後到達珠江新城

廣州到中山未來可以搭城際鐵路動畫十，《香港01》記者也搶先透過航拍帶大家直擊正在修建的城際鐵路。

南中城際未來更將連接深圳，深南中城際將成為大灣區新的動脈。

至於分流港珠澳大橋、兩橋競爭一說，目前，在港珠澳大橋通行的客運車輛主要包括「港澳車北上」、港澳兩地牌，以及跨境客運巴士為主，未申請通行證的普通內地車輛並不能在港珠澳大橋行駛。尤其，即使深中通道開通，當下「港車北上」措施中的港牌車，亦都只能通過港珠澳往返內地香港。

通過「港車北上」自駕經港珠澳大橋前往中山的香港觀塘區議員Derek表示，今日從香港駕車到中山用時大約2小時左右，但若要從中山再駕車去深圳，便要兜路到東莞，未來深中通道開通，從中山前往深圳將節約更多路程和時間。

「你話我哋揸長途車，舟車勞頓其實好辛苦嘅，同埋都要諗返能源啦，我電車噉樣選擇行曬成個東莞啊，噉樣穿過去呢，其實我至少都要叉一次或者兩次電嘅，基本上如果我喺香港噉樣上嚟，深中通道度去埋深圳呢，其實可能都仲淨一半電都有機會，所以系慳好多嘅。」

未來伴隨深中通道開通，中山與深圳和香港無論是自駕、跨境巴士、客運、或坐船都將更便利省時，大灣區也將隨著這條交通要道的開通，迎來新的格局和商機。

