亞洲最高瀑布頂端｢水管放水｣　雲台山承認：枯水期做小小的提升

河南雲台山景區的「雲台天瀑」單級落差314公尺，不僅是當地有名的網紅打卡點，也是亞洲單級落差最大的瀑布，被譽為華夏第一高瀑。然而，有旅客近日拍攝瀑布源頭，發現竟然是幾根水管往外噴水，引發造假質疑。對此，雲台山承認駁水管一事，稱「枯水期做了一個小小的提升」。



網民發布影片稱，「千辛萬苦跑到雲台天瀑源頭，卻看見一個水管」，迅速引發網絡熱議，有遊客直呼「感覺被騙了」。

對此，雲台山景區官方微博接連發文回應，雲台天瀑是雲台山景區眾多自然水系景觀中的一員，但作為季節性景觀，由於季節因素，所以在枯水期做了小小的提升，以豐富朋友們的遊覽體驗。並配影片介紹稱，夏季豐水期，雲台天瀑將以最完美、最原生的姿態呈現。

據悉，雲台山位於河南省焦作市修武縣境內，景區總面積50平方公里，是首批國家5A級旅遊景區。其中瀑布是最知名景觀，比如景區內的潭瀑峽，又名小寨溝，號稱「三步一泉，五步一瀑，十步一潭」，另外，泉瀑峽還有單級落差達到314米的「雲台天瀑」。

河南瀑布「注水」已非首次。2023年3月，河南登封大熊山瀑布源頭，被網民發現有水管放水。該景區工作人員曾表示，當季下雨水少，不用在意是不是抽的。

雖瀑布是自然形成，但北方地區因冬春季節降雨少，瀑布常常會產生水流小乃至斷流的現象，一些景區確便採取人工手段延續瀑布「生命」。