亞洲最高瀑布涉造假？雲台山天瀑頂端｢水管放水｣竟與兩省分歧有關

河南雲台山景區的「雲台天瀑」單級落差314公尺，不僅是當地有名的網紅打卡點，也是亞洲單級落差最大的瀑布，被譽為華夏第一高瀑。然而，有旅客近日拍攝瀑布源頭，竟發現竟然是幾根水管往外噴水，引發造假質疑。



搜狐網綜合報道，一內地網民3日發布影片爆料，稱自己千辛萬苦爬到了雲台天瀑源頭想一探究竟，卻發現源頭竟然是幾根水管往外噴水，遂而引發關注。

河南雲台山景區的「雲台天瀑」單級落差314公尺，是雲台山的標誌性景觀之一。（河南省旅遊和文化廳官方微博）

根據公開資料，雲台天瀑單級落差314公尺，是中國乃至亞洲單級落差最大的瀑布，被譽為華夏第一高瀑，是雲台山的標誌性景觀之一，尤其在雨季時期，飛流而下的巨浪翻滾，十分壯觀。

針對此事，網民們紛紛議論，有網民直言，「不喜歡你們這些較真的人，沒水了，你們說白來一趟，有水了，你們說造假，在北方在枯水期水量一般都很小，這樣做也是為了給遊客一個愉快的遊玩體驗。」也不乏聲音為景區喊冤，稱「北方現在是枯水期，今年春季又沒下雨為了不掃遊客的興，恐怕這也是無奈之舉」。

另有網民介紹解釋，「以前雲台山瀑布並不是這樣的，它的確是天然水源，景色壯觀美麗，之所以變成需要水泵抽水形成瀑布，原因是瀑布的上游位置隸屬山西省，而下游往下的風景區才屬於河南省，兩個省份之間因為景區分紅原因，一直沒有辦法達成共識，山西省修建水庫將自家位置的水流截斷，如此一來，雲台山瀑布也便只能依靠水泵往上抽水，再依靠水管放水來達到效果了。」

目前，雲台山景區方面尚未針對此事做出回應。