大疆創全球首次珠峰6000公尺海拔物資無人機運輸

知名內地無人機企業大疆創新科技公司5日宣布，該企業近期在其他機構的協助下，在珠穆朗瑪峰尼泊爾一側完成了首次民用無人機高海拔運輸測試。這也是全球首次民用運載無人機在海拔5300公尺至6000公尺航線的往返運輸測試，創造了民用無人機最高海拔運輸紀錄。



《新華社》報道，大疆運載無人機測試團隊從4月25日起在海拔5364公尺的珠峰南坡大本營及以上海拔地區進行了為期一周的無人機高海拔飛行及運輸能力測試，對無人機懸停、空載飛行及載物飛行的高原適應性進行了有效驗證。

根據官方介紹，團隊在珠峰南坡大本營到1號營地之間「搭建」了一條無人機運輸航線，上行運輸氧氣瓶，下行運輸垃圾。測試顯示，執飛的無人機FC30在珠峰地區飛行海拔最高可達6191.8米，6000公尺海拔地區可穩定載重15公斤。

據了解，測試成功後，尼泊爾當地無人機營運公司已於5月22日開啟珠峰地區運載無人機的常態化運輸項目，主要包括清理珠峰南坡上的殘留垃圾。這意味著不久之後，無人機便可以不分晝夜地把設備運送到1號營地，還可以用無人機把營地剩餘垃圾、排泄物運下來。

報道稱，從珠峰南坡大本營到1號營地這條路線上的昆布冰川是南坡攀登的第一個主要障礙，也是南坡登山地理環境最為複雜、危險性最高的地段之一。

大疆高級企業策略總監兼新聞發言人張曉楠對外回應表示，大疆運載機在測試飛行中獲取了針對超高海拔地區的寶貴的飛行參數，這將為無人機在高原地區使用奠定更紮實的基礎。