2米長暴躁大魚無徵兆跳缸｢自殺｣　主人嚇壞：價值5萬，會做成標本

河北一名男子養了6年的巨骨舌魚，近日毫無預兆從魚缸中跳出，將自己摔死。不少網民都指責他，未給這條大魚提供足夠生存空間，「把一個人放衛生間養6年，估計早剩白骨了。」



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網傳影片顯示，魚缸中的大魚突然衝開蓋板，一躍而出重摔在地、並傳出巨響，還有不少花盆因此受損。離開魚缸的大魚搖擺着身體，男子反應了一會兒才和其他人協力將大魚放回魚缸。

男子介紹，這條大魚是巨骨舌魚，已經精心飼養了6年多，體長接近1.6米，價值5萬多元人民幣。男子說，雖然事後試圖將大魚放回魚缸，但仍未能搶救過來，「不會吃牠，想做成標本。」

網民點睇：

「牠一定每天都很想念六年前的水域。」

「每天都呆在固定的地方，誰也得瘋。」

「魚說：主人，我走了，這魚缸以後你來住。」

「把一個人放衛生間養6年，估計早剩白骨了，好歹弄個臥室般大小的空間。」

「人家在雨林裏活得好好的，被買回來當寵物，還不給人家足夠的生存空間。」



公開資料顯示，巨骨舌魚（Arapaima gigas）是輻鰭魚綱、骨舌魚科、巨骨舌魚屬的物種，亦稱海象魚。成魚體長可達2-6米，重可達100公斤。巨骨舌魚具有強大的蠻力，利用尾巴作為武器，可以輕易擊倒成年的男性，並擊碎骨骼造成大量內傷。

巨骨舌魚還是世界上最大的淡水魚之一，肉可製成乾品或鹽製品，是產區大眾食品。在天氣酷熱、水含氧量降低的情況下，巨骨舌魚需要不時地浮出水面吞咽空氣來呼吸。