昆明多家醫院推男性「根浴」服務稱美女護士操作　最高罰款14萬元

雲南昆明多家醫院早前被曝推出男性「根浴」服務，院方宣稱由美女護士操作，「根浴」體驗價只要98元（人民幣，下同），至於「手法治療」體驗價則要300元，並強調可以「有病治病，沒病保養」。周三（5日），處罰決定公布，涉事醫院最高罰款14萬元。



處罰決定顯示，涉事醫院被認定使用其他形式誘導患者就醫、超出核準診療科目、使用過期醫療器械，最高罰款14萬元，並吊銷外科診療科目。

據早前報道，停泊在昆明路邊的私家車頻頻被貼上「根浴小卡片」，卡片上內容包括「開發性潛能」、「提升性功能」等。雲南仁愛醫療的客服人員介紹，「根浴」項目由美女護士操作水療儀向男性私處水療，可以改善前列腺炎、腎虛等問題，又稱「根浴」可以有病治病，無病可以養根護根，並非有病才可體驗此項目，也沒有年齡限制。他又稱，每天都有幾十人到醫院做「根浴」調理，需要提前在微信上預約。

該院醫生表示，「根浴」不會有副作用，「絕對不可能疼的」，除了用儀器治療，還有手法治療，「手法你可以理解它是按摩，你也可以理解是中醫穴位手法，反正疼是絕對不可能疼的，怎麼可能做個手法它會有副作用呢」。她介紹，水療就是「根浴」，體驗價98元，至於「根浴」手法原價498元，體驗價為300元。

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除了雲南仁愛醫療，當地的官渡民生醫院也有開設水療服務，招攬患者的方法如出一轍，收費同樣是98元。該院醫生介紹，「根浴」是有病治病、沒病保養，可以提升性功能，「這個是採取中醫的方法調理，跟打飛機還是有區別的」。他又稱自家培訓師有資質，同行都是「掛羊頭賣狗肉」。

有體驗者稱，本來以為是某些所謂的色情組織，打着醫院名號來做所謂的保健服務，未料是醫院真實存在的項目。他表示，醫生聲稱可以疏通經脈，言語間將情況描述得特別嚴重，「她是帶着一定的『恐嚇』，覺得男性是必須要做保健的」。

4月10日，昆明市衛生健康委綜合監督執法局通報稱，4月9日下午，當局已立即與相關執法部門組成聯合調查工作組，對報道中涉及的雲南仁愛醫院、官渡民生醫院宜良五洲門診部開展調查核實。