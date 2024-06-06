清華博士用石屎戒指求婚被嘲　背景曝光竟是15企業法人代表或董事

撰文：ETtoday
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北京清華大學博士姚國友近日回憶起2016年畢業時，順手拿出一枚「混凝土」戒指向女友求婚的場景，再度在內地網絡引起熱議，部分網友還嘲笑他「寒酸」。

不過，有網友透過工商資訊系統查詢姚國友背景，這才發現他竟是15間企業的法人代表、董事或執董，旗下公司還申請近百項專利，超60項為有效專利。

特製「混凝土戒指」可100年不腐蝕變質　點圖放大看看姚國友的求婚過程及更多相關照片：

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《極目新聞》報導，畢業後，姚國友自主創業，實現了將進口混凝土工程防水防護材料國產化，並成功應用到北京冬奧會主場館、南水北調工程等大型項目中。

姚國友表示，他在畢業典禮現場拿出一枚「混凝土」戒指。上面刻有「郁路上友你」，分別取自兩個人的名字。

「當時膽子蠻大，實驗室最不缺的就是水泥，於是就給女朋友做了個戒指模型，這枚混凝土戒指上噴有博士在讀期間研發的防水材料，就像他們的愛，100年不腐蝕不變質。」

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根據「天眼查」資訊顯示，姚國友共關聯15家企業，9家為存續狀態，包括佳固士新材料有限公司、修家佳（江蘇）科技有限公司、蘇州立方盾新材料科技有限公司、北京佳固士防水科技有限公司等，他在上述企業中多擔任法人、董事長、執行董事等職務。

此外，姚國友創業成立的佳固士新材料有限公司已申請近百項專利，其中，近60項為有效狀態，包括「一種混凝土裂縫自癒外加劑及其製備方法」、「一種建築牆面長效除鹼抗滲結構」、「建築變形縫的防水補縫結構」等，發明人中均包括姚國友。

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姚國友表示，努力的目標是成為「建築良醫」：「良有兩層意思，一是技術要精良，能夠有效應對各類現實難題，二是要有良心，防水防護材料領域，很容易出現信息不對稱的情況，堅持從正能量的方向做事，路才會走得更寬遠。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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