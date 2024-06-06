1億元天價保單！被保人是0歲男嬰　業者證實：5歲開始每年領300萬

6月5日，一張1億元（人民幣，下同）的天價保單喜報在社交平台流傳，喜報中寫道，「專業中介管道，某年金保險產品躉交1億元，產品已過猶豫期，且稱該張保單的被保人只有0歲。」



根據相關保單的截圖，該保險產品第一次領取是被保人5歲，領了1000萬，後面每年領取300萬，到30歲回本，30歲以後每年領取的都是賺的。



內媒《藍鯨新聞》報道，記者就保單真實性進行確認，多位知情人士稱該保單屬實，但是出於保密要求，不能透露更多購買資訊。

記者根據喜報中提到的保險品種，聯絡保險公司，保險公司回應稱，有這個年金品種，購買金額沒有上限，購買資訊是保密的不能透露。

其中一位知情人士表示，這種天價保單不是第一次出了，之前還有過兩億元的保單。今年2月，滙豐保險在香港售出了一份人壽保險，涉高達2.5億美元（約20億港元）。這份保單破了健力士世界紀錄認證，超越了名科技大亨於2014年在美國加州購買的 2.01 億美元的保單記錄。

網民點睇：

有人出生就贏在起跑線上。

這本來就是保險的其一功能 對於一些大客戶來說確實有用啊。

這明顯就是高淨值家庭未來躲避遺產稅和其他稅的手段而已。沒啥好奇怪的。

有人的0歲就跟別人的0歲不一樣。

