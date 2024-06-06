男子野釣鰱魚生吃「這一部位」昏迷兩天　醫生警告：比砒霜還毒

浙江大學醫學院附屬第一醫院本月2日接診一名急診病患阿明（化名），患者送到醫院時已昏迷不醒，經過連續2天的搶救才挽回一命，醫生發現，讓這名30歲的病患阿明昏迷的「主嫌」竟是一尾4斤（2公斤）重的鰱魚。據了解，阿明聽說「魚膽」能清火明目，便配著啤酒生吞入肚，沒想到對成人來說，一顆魚膽就足以令人致命，比毒藥「砒霜」還毒。



內媒《廣州日報》6日報道，30歲的阿明和幾位工友2日在外野釣，收穫了一條4斤重的白鰱。由於聽說魚膽可以明目、解毒，負責殺魚的阿明刻意把魚膽摘出來，大小約為成年人大拇指一半。傍晚吃飯時，阿明拿著剖出來的魚膽，配著啤酒一鼓作氣生吞了下去。

阿明回憶稱，「那一瞬間嘴巴很苦的，又喝了大概一瓶半的啤酒才壓下嘴巴裡的苦味！吃完飯後不到兩個小時，肚子就開始翻江倒海，不僅上吐下瀉、還頭暈頭痛、全身乏力。」這時，阿明上網一查，才知道魚膽有毒。

才經過數小時，阿明的身體狀況急轉直下，肚子痛得厲害，還無法小便，臉色暗沉得嚇人，眼珠和脖子都開始隱隱變黃，家人趕緊將其送醫急救，被醫師診斷為肝衰竭。

漁夫抱着一條鰱魚（鯉魚的一種）。（Petr David Josek）

浙大附醫急診科主任陸遠強表示，患者的谷丙轉氨酶數值破萬，是正常值的數百倍，是典型的肝衰竭症狀，還出現凝血功能障礙，體內的毒素不能及時清除，很可能危及生命。

陸遠強提到，近年有多例因盲目聽信民間偏方吃魚膽而中毒的患者，「魚膽中毒引起的症狀危重，會導致肝腎受損，再逐漸出現急性肝壞死、腎衰竭、腦水腫、心肌損傷等嚴重症狀（多器官衰竭），最終導致死亡。」

陸遠強提醒，也有生吞魚膽中毒的患者，即便是僥倖躲過一劫，但由於神經受損嚴重而導致癱瘓、大小便失禁，抱憾終身，「魚膽不能吃，最嚴重可致死，而且目前沒有特效解毒藥！對成人來說，只要幾克膽汁就能導致中毒，如果是五六斤（3公斤左右）以上的大魚，1個魚膽就足以令人喪命。」