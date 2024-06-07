杭州網紅餐廳老闆走佬　員工狀告法院申請執行6隻企鵝BB

杭州拱墅法院近日收到一份申請執行人提供的一條特別的財產線索，指明「老闆跑路了，我們要申請執行企鵝」。



綜合《杭州日報》、《都市快報》等內媒報道，杭州市拱墅區某商場曾有個巴布亞企鵝餐廳，在網上作為「遛娃勝地」小有名氣，倒閉停業後，業主拖欠余某等員工工資數萬元（人民幣，下同）。奈何申請執行後發現法定代表人名下並無可執行財產，員工無奈之下，遂將目光投向還養在餐廳的6隻小企鵝。

法院執行員呂婷第一時間趕往企鵝餐廳，發現6隻企鵝BB正在生活區無憂無慮地游泳嬉戲。多名被欠薪員工，守著這些企鵝等待老闆現身，價值數十萬元的企鵝生存維持設備還在正常運轉。

報道援引商場負責人說法，指餐廳欠租金、物業費、水電費20多萬元，企鵝生活區每天非常耗電，再不騰退就要斷電了。然而，一旦斷電，這6隻企鵝將面臨生命危險。同時，商場負責人透露，這6隻企鵝是餐廳從大連某海洋館租來的，員工和其他利害關係人也都證實企鵝是租的。

對此，呂婷要求商場協助執行，繼續供電保障企鵝生命安全，配合法院開展後續處置工作。同時，法院也聯繫大連某海洋館。該館工作人員表示館方也想帶回企鵝，但餐廳還欠70多萬元租金，因案件未審結，尚待大連法院審理，無法出具法院文書，餐廳員工便一直阻撓不肯放走企鵝。

據了解，海洋館已委託律師遞交了《協助先予執行申請書》，請求拱墅法院協助他們帶回企鵝。

報道指出，拱墅法院執行團隊以「確保企鵝生命安全」為第一原則，聯繫屬地派出所進行周密部署，並已聯繫上餐廳法定代表人，告知逃避執行債務是非法行為，要求其積極履行債務。同時法院依法原地查封了有財產價值的設備，並周知現場「扣押」企鵝的員工，只有將企鵝們安全送回大連，才能儘快進行司法處置以償還債務。

最後，餐廳員工們終於鬆動讓步，大連海洋館則立馬派人到達現場帶企鵝們回家。事件歷時9天，6隻企鵝寶寶終於登上了回家的冷鏈車。

有關案情後續，餐廳負責人於上月22日示意願主動履行債務支付欠薪，狀告的員工也遞交結案申請。余某代表餐廳員工向呂婷表達了感謝。海洋館也發來企鵝寶寶回家後嬉戲玩鬧的照片。