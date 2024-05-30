科技公司老板曝燒光62億後「走佬」　數百員工原地失業兼被拖糧

上海極目銀河數字科技有限公司多名員工近日在網上爆料，指公司老板陳群突然失聯，上午還在上班，下午卻已「走佬」，拖欠着極目未來園員工800餘人的2個月工資未發，公司就地解散。目前他們正在集體勞動仲裁維權中。另有員工聲稱已實名報警，當趕到公司老板所在的別墅找人時，發現現場僅留有一張A4紙和一個USB，紙上則寫明老板因無法兌付投資人合計62億元（人民幣．下同），只能選擇逃避。



員工在社交平台爆料老板「走佬」。（微博）

一名員工透露，5月27日下午，當他們吃完午飯，正在休息時，幾名部門負責人在開會，「當時神色就不太對」。之後，他們告訴下屬，集團的投資人已經「走佬」，現時集團沒有錢，也發不出工資了，讓大家之後兩天不用上班，即日就可以把東西帶走，到5月30日再回來拿一下離職證明和欠薪證明。

而事實上，該公司一直有欠薪問題。上述員工表示，公司應在每月10日出糧，但公司今年一直在逾期支付工資，要到每月底才會把工資付清。但從5月10日起，公司就一直沒有出糧，目前估計拖欠4月、5月共2個月的薪水。他還表示，公司在上海的部門主要從事科技、寵物和財富板塊，目前大部分員工準備勞動仲裁以討薪。

5月29日下午，上海市寶山區勞動保障監察大隊工作人員表示，已經立案。網傳報警回執單顯示，老板陳群5月24日開始失聯，去向不明，報警人前往其家中尋人時，現場早已人去樓空，房內留有一張寫有「陳群無法兌付投資人的錢合計62億最終只能選擇逃避」的A4紙。值得一提的是，報案人劉濤為該公司執行副總裁。

園區公告顯示：「由於近期公司正在進行相關情況梳理工作，所有員工如無必要請不要進入公司園區。」

天眼查顯示，極目科技註冊資本7861萬元，目前仍是存續狀態。官網資料顯示，極目科技總部位於上海，成立於2023年2月，旗下擁有十多家子公司和控股公司，在全球40多個城市設立分支機構或辦事處，員工1000多人。作為以「創業孵化」為商業模式的公司，其2023年完成了12個包括元宇宙、AIGC、雲計算、寵物等不同行業的投資布局。報道指，有關投資金額達4億至5億元。極目科技合夥人、營銷總裁樂毅還曾對外表示，未來5年，極目科技將投入30億元來布局前沿科技賽道。

對此，有員工質疑公司的業務太雜，從一開始的金融、P2P業務，慢慢轉型至發展科技板塊，後來又有做寵物的板塊，還領養了800多隻貓。他們認為很多板塊在創業階段基本賺不到錢，但在年會的時候，上頭表示想孵化項目，如果10個項目裏面至少有兩個項目孵化成功的話，公司就能夠盈利，盈利的話就能養另外8個項目。

圖為極目未來園大樓。（網易）

另據一名老員工介紹，現在的公司是由幾個公司合併而來，此前名叫旺鏈科技，2016年已成立。他表示，可以將該公司理解為一個孵化基地，任何人只要有好的點子、創業的想法，老板得知後就可能會投資。

公開資料顯示，陳群曾從事金融信息、投資管理等行業，以中資聯創始人的身份廣為人知，天眼查顯示其擔任法定代表人的企業多達22家，但是其中18家與中資聯及金融投資相關企業均已註銷。