廣東女哺乳期間遇車禍請假後被離職　HR竟公開其身份證欲「封殺」

廣東湛江一名趙姓女子近日在網上發文，稱自己是一名哺乳期寶媽，下班時遭遇車禍，為此請了7天假，詎料不但續假時被公司拒絕，公司隨後還以曠工超過3天為由要求她自動離職，人事經理甚至將她的姓名和身份證號碼群發到各大微信群組試圖「封殺」她。對此，趙女非常憤怒，決定民事起訴。



據趙女介紹，2月27日，她下班途中遭遇車禍而入院，經診斷，全身多處軟組織挫傷，醫院建議休息7天。她於是向請假，但休息7天後，醫院根據其身體狀況又續開了新的休假診斷，她申請續假但被拒。幾日後，公司更以曠工超過3天為由對她做自動離職處理，隨後，其個人身份資料更被公司人事經理發在多個微信群組。

據截圖顯示，人事經理在一個有463名成員的「HR」微信群，以及一個有500人的湛江某微信群中，把趙女的姓名、身份證號一一公布，還稱：「此人行為囂張跋扈，如果不是太過分，我也不會勸告各位謹慎錄取。事情經過不便公之於眾，如想了解可私聊告知。」

趙女非常憤怒，認為這已經涉及到勞動糾紛和名譽權糾紛，且事後沒有接到過任何道歉，在事情鬧大後，物業經理迫於壓力下又重新通知她回去上班。其所在的湛江市永安物業服務有限公司的人事部負責人張經理表示，公司發現趙女士在申請續假的前一天在朋友圈發了一張與家人逛街的照片，因此公司才認為她的傷情好了，可以上班，且公司人手也比較緊張，所以沒有同意繼續請假。對於在群組發布趙女私隱一事，張經理表示，已意識到此行為不妥，願意就此事向趙女士致歉。

趙女決定捍衛自己的合法權益，並曬出民事起訴狀等。（瀟湘晨報）

趙女則解釋，朋友圈的照片是以往拍的，並非在「續假前一天」。最後，她決定捍衛自己的合法權益，並在周二（12日）曬出了幾份材料，分別是公安機關的報警回執，民事起訴狀、廣東法院訴訟服務網的立案提交成功通知等。