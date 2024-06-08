有片︱12歲腦性麻痺男孩朗誦比賽摔倒在地　跪地完成演說感動全場

今年五月，一段「腦癱男孩摔倒仍跪地朗誦」的影片引發熱議，片中小男孩在朗誦時沒辦法站穩摔倒在地，但仍跪在地上讓演說不至於中斷。網民們都被這個來自吉林長春的12歲男孩「愛馬」感動，也讚賞父母給他的支持，讓他勇敢追夢。



據了解，「愛馬」本名叫李沐卓，今年12歲，由於出生時缺氧，愛馬八個月時還不會自己翻身，最終被診斷為腦癱（腦性麻痺）。他曾經不能正常行走，在醫院一住便是五年，六歲時終於學會了走路。多年康復訓練後，已經取得了很大的進步。到了入學的年紀，愛馬的爸爸辦理了停薪留職，開始了陪讀生活。

這次參加朗誦比賽他做了充足準備，即使跌倒也沒有打亂他的節奏。而他的堅強和樂觀，也打動了很多人，更讓他順利拿到朗誦比賽的金獎。

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苦背400字演講稿 男孩爸爸：比賽前就害怕他摔倒

愛馬的爸爸李吉東表示，為了這次比賽，愛馬準備了一個多月，400多字的朗誦稿早已爛熟於心，但上台前，他還是感到緊張，不確定自己能否流利地完成。

李吉東說，普通的小孩演講，只要考慮詞，考慮怎麼表達感情，就可以了，「但愛馬需要的是考慮要怎麼能不倒，或者怎麼樣能站好，或者怎麼樣，他先考慮的是自己的安全。因為他站那兒平衡不好，害怕摔倒。」

李沐卓的爸爸李吉東。（央視）

由於難以控制身體平衡，愛馬長時間站立容易摔倒，即便如此，他還是堅持選擇站著朗誦。雖然做了充分的準備，但比賽當天，朗誦進行到三分之一時，意外還是發生了。

李吉東當時看到兒子跌到了就趕緊往前跑，「我扶他的時候，他就把話筒擱到嘴上了，就接著說了，就沒停，我也挺詫異了」，李吉東說道，「我想說都摔倒了，就先注意安全，沒想到他直接就把話筒擱到嘴邊，接著就說起來了。」

當時，愛馬是因為肌張力高失去平衡摔倒的。因為擔心跟不上音樂節奏，倒在地上的他也沒有停止朗誦，在爸爸幫助下，愛馬最終完成了比賽，台下也響起了熱烈的掌聲。

李吉東把兒子扶了起來。（影片截圖）

男孩母親：當下眼淚奪眶而出

比賽時，愛馬的媽媽在台下錄制影片，看到兒子摔倒的那一刻。眼淚奪眶而出。愛馬的媽媽馬麗璞說道，「當時你看我錄那個鏡頭，晃了一下，我當時第一時間是想衝上去安慰他，抱著他。他每次摔我心裡都是那種五味雜陳的，就是心疼，有一種對不起孩子的感覺。」

不過，愛馬說道，自己在台下做好了要摔倒的準備了，「當時我尋思摔倒了，也起來，不耽誤演出」。

這次朗誦比賽，對愛馬來說尤其重要，因為比賽當天是母親節，他希望把出色的成績作為禮物送給媽媽。最終他獲得了金獎，如願給媽媽送上了最好的母親節禮物。

愛馬的媽媽馬麗璞．（影片截圖）

男孩現在的心願：能跑，能跟同學一起玩

現在，愛馬每天完成兩小時的康復訓練後，還會彈鋼琴、寫書法、拼積木，這對他鍛鍊自己手指的靈活度很有好處。

在爸爸媽媽的眼裡，愛馬特別堅強、自律。也正因為有這樣的品質，才讓他的康復訓練收效顯著，從小到大，無論多累，愛馬都會堅持做完每個康復動作。

愛馬現在每天都認真地做康復訓練。（影片截圖）

學校專門給愛馬的爸爸在班級旁邊安排了一個房間，方便他隨時照顧愛馬，老師同學們也都在愛馬需要時提供幫助。

其實，除了運動能力受到影響，李沐卓在其他方面都表現出色，平時在學校里，除了必要的時候提供幫助，同學們都對李沐卓平等相待，這次因為朗誦時摔倒而被大家關注和點贊，李沐卓自己也很開心。

現在，李沐卓可以大步流星地走路，扶著欄桿上樓梯。而眼下，他又有了新的小目標。李沐卓說道，「能跑，能跟同學們一起玩，目前目標就是這個。」

男孩跪地後仍繼續朗誦，感動無數人。（影片截圖）

網民點睇：

男孩太棒了，他掌控了屬於自己的舞台，未來一定是會有光照耀著的。

他好棒，摔倒了依然沒有影響他聲情並茂的朗誦。

沒有慌亂，繼續鏗鏘有力的朗誦，孩子真棒。

應該提前給孩子在台上安排個可以支撐的點啊，避免孩子摔，那一下好疼。可是，好棒的少年！好棒的爸爸。

能培養這樣一個孩子只有當父母的才知道肯定付出了比我們多得多的金錢精力時間承受多得多的心理壓力。

