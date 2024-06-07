端午節又要到了！



除了吃粽子、立蛋以外，可別忘了這一天也是超強的招財日以及除晦改運的好日子！

命理專家湯鎮瑋老師便提供5招超級強的端午轉運大法，端午節當天跟著做肯定有機會為自己大大改運的！

一個圖輯看清端午節5招超強轉運法（點圖放大閱讀）：

2024端午節5招超強轉運法 穿這些顏色開運 煮財水及五寶草招運（01製圖）

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2024端午節轉運

1.多穿戴火跟土的顏色

因為要多增加陽氣磁場的能量，所以可以多穿搭五行屬火或土的顏色衣服或飾品，包括紅色系、黃色系、咖啡色系等等，都是端午節最開運的顏色。

2.午時水煮五寶草

可以在端午節這天正午時接水龍頭的水，然後購買五寶草（抹草、艾草、芙蓉、香茅、薄荷）拿來泡澡，或者從頭拍灑到全身，可以去病氣、去晦氣！

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【端午節】台灣6種常見稯子（YouTube@港覺 KONG FELL）

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3.吉時煮財水

端午節是一整年最強的招財日之一，首先同樣在午時接水龍頭的水，並丟總值168元的硬幣煮滾煮「財水」，最好滾後再持續放置3-5分鐘，讓帶有財氣的蒸氣四處擴散催發好運！

接著將煮滾的財水移動到端午節當天的財位東北方來接引財神，放置一個時辰以上，待冷卻後裝在有蓋子的瓶器裡，放在大門的後面或者放在流年的財位正北方以及明財位，並在瓶身上貼紅紙，放置到隔年2025的端午。

另外也可以在午時接飲用水，可以裝一半的熱水一半的冷水俗稱陰陽水，在正午時拿去曬太陽約一小時，飲用後同樣有去病氣、去晦氣以及改運和招財的效果！

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4.點燈祈福，照亮財路

在端午當天的東北方財位點燈祈福，可以準備五色水晶或者五色豆，並放置在玻璃容器裡，由下到上依序放置綠色、紅色、黃色、白色、黑色或藍色，並將天然的蠟燭放置在最上方。

接著準備一張紅色的紙寫下自己的名字與願望，寫完後將容器壓在紅紙上方，在午時的時候點燃一個小時以上，就有機會心想事成！

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5.吉時拜土地公

在端午節當天早上7-9點的財庫時辰，可以去土地公廟拜土地公或者拜祖先、地基主，將有助於財運亨通！

如果以上的時間都沒有空的話，湯鎮瑋老師也建議至少在在端午節要接午時水，並在晚上19-23點也是不錯的吉時來施作以上的開運方法，也是有相同的功效哦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】