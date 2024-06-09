湖北黃梅縣龍舟翻側多人落水　57歲男選手送院搶救不治

6月10日是端午節，全國各地陸續舉行龍舟賽。

6月8日，湖北黃岡市黃梅縣一鄉鎮舉辦龍舟賽期間有船翻側，多人落水後被救起，其中一名57歲參賽者搶救無效死亡。



事發時，紅白兩隊正在競渡期間，其中一支隊伍操作失控後龍舟翻側、倒扣。網傳影片顯示，岸邊有人一直大喊「救人啦，快救人啦」，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，其他參賽隊伍及工作人員也立即衝落河救人。

經現場應急隊伍施救，落水人員全部獲救上岸，其中57歲男傷者楊某被緊急送醫，後搶救無效身亡。黃梅縣分路鎮稱，當地在積極做好善後處置工作的同時，舉一反三，進一步加強對民間劃龍船活動的規範服務管理，確保活動安全有序。

網民介紹，事發地位於黃梅縣分路鎮，參賽隊伍的隊員均是附近村莊、社區人員。

當地村民介紹，黃梅縣臨近湖南九江，端午期間除了紀念屈原，還因為朱元璋、陳友諒曾在附近鄱陽湖水戰，因此當地的賽龍舟文化氛圍深厚，參加活動的大多是兩百多名槳手的大龍舟，並且是站立劃槳，氣勢很足，群眾參與熱情很高，每年都有小區域自行組織的活動，還有跨區域的比賽，一般從農歷五月初一持續好幾天，同一天會有多場比賽。