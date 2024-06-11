八嚿腹肌男大生　518元受僱背娃行泰山　網民熱議：就業新方向

大學體育特長生518元（人民幣，下同）受僱背娃爬泰山，近期在內地引發網絡熱議。



一名媽媽在網絡分享自己請一名大二體育特長的男生背孩子上山的經歷，影片中，大二男生輕鬆背起3歲小朋友，爬泰山如履平地，腰背筆挺步步生風，很快登頂，引發眾多爬山者吃驚，投來羨慕的眼神。

大二體育專業男生，接單背娃上泰山，引路人注目。（影片截圖）

這位媽媽表示，她在網絡找到的這位大學體育生付同學發的廣告，「付同學網上發佈的價格是陪爬200元，背包50元。我想我娃的重量和包的重量差不多，就鼓勵他嘗試一下。主打一個，省力省心，還能陪伴，總共費用才518元，合算的很。」

負責背小朋友行山的付同學目前是山東濟南一所高校的大二學生，體育專業。他表示，過去從沒做過「陪爬」，這次背小朋友爬泰山是他的第一筆生意。而他也正好可以藉此兼職賺生活費，減輕一下家庭負擔。

大二體育生背娃上泰山，超高台階如履平地。（影片截圖）

當日行山時，付同學毫無壓力，腰背筆挺步步生風，一路向上。還將孩子媽媽一行人甩開，中途多次停下等候。一路上有路人拍攝他們，並為其加油鼓勵。付同學說，「上山感覺很輕鬆，累了就停下歇息一分鐘，到山頂之後，也沒感覺特別累。」孩子媽媽亦非常放心，一行人也不會相距太遠。

從山腳到山頂，付同學用了2個多小時。資料顯示，泰山從山腳開始一直到泰山頂峰玉皇頂，大約有6、7千級台階。

付同學「陪爬」在網絡走紅後，有不少遊客聯繫他。不過他表示，不會背成人上山，對孩子的身高體重上線亦有要求，「30到40斤沒問題，身高體重太大，背著重心也高，上山肯定也是不安全。必須安全第一，必須保證絕對的安全才能陪爬。」

事件在網絡引起熱議後，華中師範大學社會福利研究中心主任梅志罡分析認為，「陪爬」業務是新興事物，大學生善於用自己的專長和能力挑戰生活，是這種現象興起的重要原因。大學生不僅能透過實踐豐富自己的閱歷，還能為自己增加一份經濟收入，同時，這也是一種社會需求。

梅志罡表示，業務實務的過程中，亦可能存在潛在風險，如背小孩爬山時，小孩身體出現不適或者行李損壞、遺失等意外情況，建議可以透過合約約定等方式規避風險，遊客也能保障自身的權益。不論是陪爬者還是遊客都需要考慮得周全，才能將新事物發展得更好。

網民熱議▼



不愧是年輕人！體力真好！



泰山上的夏爾巴人（雪巴人Sherpa）



如果中途出事了，可能賠不起



如果是從山腳一直背上去，這個價格都低了。十八盤那一段超累。



感覺打開了新的就業方向了！大學生能鍛鍊身體，也能自食其力賺到零用錢，女子也可以滿足孩子爬山的要求，一舉多得啊！不過還是要注意安全！



專業對口，就業新方向！

