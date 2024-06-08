山東一村17名青年每人免費分到一套100平方米樓房！15年送出211套

6月7日上午，在南村社區第十批免費青年樓分配大會上，17名年滿22週歲的南村青年，每人免費分到了一套100平方米的樓房。山東省沂南縣界湖街道南村社區居民徐厚良滿臉笑容，他的兒子剛剛免費分到了一套100平方米的樓房。



「我們家連續兩年都分到了免費樓房！」，拿到兒子分到的樓房鑰匙後，徐厚良抑制不住地高興。就在2023年6月，徐厚良的侄子也分到一套100平方米的免費樓房。南村社區工作人員介紹，享受免費分配樓房要具備兩個條件，一是必須是南村社區居民，二是現年滿22週歲的青年。



為了把分房做到公平、公開、透明，他們專門召開了預備會議，對分房事宜進行了佈置和安排。分房時，採取二次抓鬮的方法。第一次抓鬮，按照分房青年出生時間早晚抓順序號；第二次抓鬮，按照順序號抓樓房號。順序號和樓房號抓出後，均由工作人員當場記錄在案，並簽訂分房合同。現場設立了多名監督員進行監督，整個分房過程沒有出現任何差錯。

拿到樓房鑰匙後的王鈺洋，馬上帶著母親一起到新房裡參觀。王鈺洋的母親告訴記者，村裏不僅給大夥免費分房，發錢，發福利，還組織村民免費身體健康檢查。

拿到樓房鑰匙後的王鈺洋，馬上帶著母親一起到新房裡參觀。（海報新聞）

15年送出211套樓房：60歲以上老人每年發7000元

其實，這並不是南村社區第一次免費分房。《南村社區是從2009年開始分配免費樓房的，今年是第10次分配，15年來共免費分配樓房211套。

據了解，以前的南村比較貧窮，2005年，村裡老黨員、老幹部、群眾代表多次到同村退役軍人、民營企業家李鳳德開辦的企業拜訪，請他回村擔任黨支部書記、村委會主任。李鳳德上任後，成立了村辦集體企業——山東廣彙集團，還建設了10萬平方米沿街商舖，每年租金收入近3000萬元。如今，南村固定資產二十多億元，集體收入超億元，人均可支配收入3.9萬元。

工作人員告訴記者，除免費分配樓房外，南村的民生福利還有很多。對村裡60歲以上的老人，每年每人發放7000元生活補貼，其他居民則發放4000元分紅。逢年過節，村裡還會發放花生油、麵粉等福利，免費為老年人健康查體等。村裡還投資數百萬元改造了社區道路，新建了車位、充電樁，開通了燃氣等。十多年來，南村用於民生方面的支出已達3億元。