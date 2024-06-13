12歲男遭同學打成重傷　智力減退無法自理　父親勝訴卻仍陷困境？

3年前，陜西安康市12歲男童祺祺（化名）在校內遭兩名同學毆打致重傷，後出現智力減退，喪失生活自理能力。

今年3月，法院判決2名打人者的家長需賠償逾164萬（人民幣，下同），卻因對方經濟困難，祺祺父親劉先生至今未收到任何賠償。如今，祺祺亟待各種治療，劉先生陷入困境。



12歲男童遭同級同學毆打致重傷

《華商報大風新聞》報道，事發於2021年12月30日。劉先生介紹，學校閉路電視紀錄顯示，當時祺祺正與同班同學打乒乓球，期間同級不同班的3個學生走到球台前，將祺祺的頭往球台上壓，然後拍照。祺祺拼命掙脫後逃跑，結果被對方追上踹倒在地，導致頭部撞地。

劉先生稱，2名分別姓吳、姓張的學生之後騎到祺祺身上，「抓住其頭髮往地上撞，沒幾下祺祺就沒了動靜，又被那兩名學生拉著腿拖了好幾米」。祺祺試圖踢踹對方以示反抗，卻被其中一人從後勒住頸部，另一人則捶擊其臉部20多次。

祺祺在校內遭兩名同學毆打致重傷，後出現智力減退，喪失生活自理能力。（華商報大風新聞）

當日，祺祺由打人者的家長送院治療，被診斷為顱腦損傷、蛛網膜下腔出血，全身各處軟組織損傷等傷情，「那個姓吳的家長支付一點費用就走了，後來的費用全是我自己付的」。因無力承擔醫療費用，劉先生只能將半昏迷狀態的兒子帶回家休養。

受傷後智力減退，生活難自理

2022年2月1日，祺祺病情突然加重，發生抽搐、嘔吐、神志不清、口吐白沫、不省人事，大小便失禁的狀況。劉先生立即將兒子送院治療，經多次專家會診，診斷結果是創傷後癲癇、創傷後應激障礙。至此，祺祺被迫休學在家，斷斷續續接受治療。

劉先生稱，祺祺不僅頻發癲癇，還經常在夜裏驚醒，縮成一團，發出恐懼的叫聲，後經多家醫院專家會診，診斷為抑鬱症、自閉症，其智力更逐漸減退，生活不能自理。

2023年4月12日，祺祺被鑒定傷情為重傷二級，傷殘等級為四級。同年7月，劉先生申請對兒子的精神殘疾等級重新鑒定，結果為本次外傷導致遲發性癲癇（重度）、精神障礙重度智能減退，其外傷參與度為96%-100%（建議 100%）。

祺祺受傷後，生活不能自理。（華商報大風新聞）

打人者被判賠164萬，官司勝訴卻難執行？

2023年5月，劉先生以祺祺的名義向平利縣人民法院提起民事訴訟，向兩名打人少年的監護人索賠。

2024年3月，平利縣人民法院判決，被告吳某某、張某某的監護人，需共同賠付原告劉某某（祺祺）受傷後的醫療費、護理費、殘疾賠償金、精神撫慰金等費用，共計164萬餘元，並承擔連帶責任。

兩名被告方均未提起上訴。判決生效後，劉先生即向法院申請執行，但至今仍未收到賠償，「法院說一個是沒有可執行的財產，一個是聯繫不到人」。5月30日，平利縣人民法院執行局一工作人員稱，此案尚在執行之中。

被告方一家長稱，兩家人都是普通打工家庭，法院判定的賠償金額太高，他們兩家人都有經濟困難，根本賠不起，並稱當時雙方孩子是在相互打鬧，根本不是毆打。

對此，劉先生直言對方的說法與事實不符，祺祺被打傷並非偶然，完全是校園霸凌，「在那次事件之前，他們還曾多次問我們家孩子要過錢」。

由於經濟拮據，又遲遲未收到賠償，祺祺至今未能接受妥善治療。劉先生已多渠道向當地政府部門反映，希望各方能幫助兒子渡過難關，「可以說孩子被毀了。但不管咋樣，我得給他治病，我不能放棄孩子」。