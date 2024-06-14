利用AI日產7000條謠言　虛構西安爆炸案主嫌遭警方跨省逮捕

江西省南昌警方近日接到陝西省西安警方的通報，稱南昌轄區有一家MCN機構（網紅經紀公司）發布消息說西安發生了一宗爆炸案，經西安當地警方核實，並沒有發生類似的案件。目前，涉事人王某某已因傳播謠言虛構事實及擾亂公共秩序遭警方逮捕，並處行政拘留。



央視13日報道，今年 1 月，有網絡平台出現一條「西安發生爆炸」的消息，其時間地點等關鍵信息和配圖齊備，極具迷惑性。經警方調查，消息發布帳號歸屬於一家江西的 MCN （多頻道網絡）機構。

報道稱，南昌警方初步判定該MCN機構發布的多條信息涉及網絡造謠，屬不實信息，於是立刻對該MCN公司負責人進行了約談，同時勘察了該公司的辦公場所，並對使用的電腦和軟件工具進行了現場取證。經警方調查，這些假信息從文本到圖片均為透過AI生成。

王某某利用AI軟件炮製的「西安爆炸」假信息。（央視新聞）

據南昌警方介紹，嫌犯王某某是利用了內地一家專門提供熱點新聞播報和追蹤的網站作案，這間網站會分級分類提供給寫手一些關鍵詞，他透過該網站生成關鍵詞，形成文章的標題，隨後將AI生成內容透過軟件自動上傳平台，模仿職業新聞記者的風格，用「爆炸」、「民生」等關鍵詞在AI軟件上生成文章以及新聞熱點類的圖片，全程幾乎不需要人工參與。

報道指出，王某某利用AI軟件生成內容，同時運營800多個自媒體帳號，平均每天上發布4000到7000條假釁隙，警方表示，因為王某某的謠言文章屬於熱點新聞，同時文章的故事性和獵奇性也比較強，引發的社會關注度比較高。

據警方介紹，王某某的收入來源包括流量分成和廣告收入，他最高的一條收入是700元人民幣，經警方初步估算，每天的收入在1萬元人民幣以上。