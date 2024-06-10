赴泰國注射400多支玻尿酸豐臀　內地整容女屁股化膿揭恐怖慘況

內地一名孟姓女子酷愛美容整形，為了追求「完美」的臀型，孟女士前往泰國的醫院打玻尿酸，一次注射400多支，結果臀部開始化膿，讓她坐立難安，十分不適，只好去醫院請醫生協助。醫生診斷後認為，由於孟女士臀部內有此前注射過的豐臀物質奧美定（人造脂肪，下同）、矽油等，受到玻尿酸的作用後引起感染，須立即取出添加物。



孟女士在個人社群上拍影片現身說法，提醒「愛美」的民眾要格外注意添加物。孟女士表示，他曾經在臀部內注射各種「不明物體」，包括奧美定、硅油（矽油）、玻尿酸等，「我的屁股裡現在什麼都有，現在臀部裡面開始化水。」

孟女士前往泰國的醫院打玻尿酸，一次注射400多支，結果臀部開始化膿。（截圖）

孟女士去了一趟醫院後，醫生只能先開藥處理，還提醒她，「如果不行的話，馬上需要開刀進行手術取出。」（截圖）

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孟女士去了一趟醫院後，醫生只能先開藥處理，還提醒她，「如果不行的話，馬上需要開刀進行手術取出。」

孟女士在影片中反覆強調，「我真的很後悔，真的真的很後悔，大家以我為戒，千萬不要輕易打中國禁止的奧美定、硅油等填充物，因為它就像定時炸彈一樣，都是好幾年前打的.....玻尿酸刺激到以前的奧美定、硅油引起的感染。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】