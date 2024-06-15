溫州暴雨持續遊步道未交付就遭淹　網民質疑：想請遊客水中漫步？

浙江溫州近日持續大雨，永嘉縣一段長800米、還未交付的河濱遊步道，6月12日被淹在水下，綠化帶、路燈、護欄全泡河水中，當地部門立即加緊排放積水。事件引發輿論關注，更有網民質疑項目設計、施工存在問題，造成公共資源浪費。對此，相關部門負責人13日表示，已加快推進有關工程，完工後排水能力將增強。



涉事河道位於甌北街道珠嶴社區，屬於甌北新橋路北段延伸工程（一期）的組成部分。影片顯示，河道兩側的遊步道、綠化帶幾乎被淹沒，護欄、路燈燈柱在水中矗立，河道兩側分別有一條高於河道的公路。

河道兩側的遊步道、綠化帶幾乎被淹沒。（影片截圖）

公開資料顯示，甌北新橋路北段延伸工程（一期）2021年開工，已預通車，8月將正式通車，工程北起白水東路，南至新104國道（甌江大道），造價2.58億元人民幣，工程全長1.64km，包含道路工程和河道工程。其中工程主河槽寬11m，河面寬22m，兩側各有18m的道路。

對於還未交付的河濱遊步道被淹，網民紛紛質疑，有人擔憂路燈被淹會有漏電風險，也有人關心綠植被浸泡後還能否存活，更有人質疑項目設計、施工存在問題，諷刺道「大概是想請遊客『水中漫步』」。

有網民質疑項目設計、施工存在問題。（影片截圖）

對此，甌北街道辦事處發布說明指，經初步調查，河道水位超出親水平台的原因，是近一個星期降水較頻繁且上周每日降水量較大，山體雨水、降水導致周邊河流流量加大、水庫水位升高，水庫防洪排水匯入、周邊河流增加流量流入導致河道水位暴漲，淹沒親水平台。街道事後已採取安排施工單位在入口處放置圍擋關閉進出口、放置警示牌、施工階段嚴禁進入等措施。

同時，當局並加快推進一期下遊段河道建設，目前二期處於初步設計批覆階段，下半年將開工，完工後排水能力將增強，加上汛期水網調控，利用甌北各水閘控制河道水位，水位控制能力有較大提升。對於網民關注的問題，工作人員表示，遊步道用的是防水材料，綠植也是親水植物，汛期短時間浸泡影響不大，至於路燈則還未投用，無漏電風險。