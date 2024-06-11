帳篷被淹沒遊客一覺瞓醒「睡水裏了」　網紅營地：雨太大始料未及

有遊客反映，近日在網紅打卡地露營，卻因河水上漲「一覺醒來睡水裏了」。由於露營地是收費景區，遊客認為景區應及時做提醒，確保大家人身安全。



6月9日，有遊客在抖音上載一段影片稱，自己在雲南昆明鳳龍灣花田水韻燒烤露營地露營，「一覺醒來睡水裏了」。

他介紹，6月8日與朋友購買鳳龍灣的營地套餐票，當晚露營過夜；6月9日凌晨4時，他被其他遊客叫醒，才發現因為下雨，流經營地附近的河水已經淹沒部分帳篷，「自己做營地的連續下雨，漲水水能到什麽位置不清楚？」。

有遊客反映，近日在雲南一處網紅打卡地露營，卻因河水上漲「一覺醒來睡水裏了」。（影片截圖）

該名遊客質疑，露營地是收費景區，面對下雨天氣，露營管理方有責任通知遊客，並採取安全措施，確保遊客安全，「完全就是你來了收了營位費，管你死活，其他的和他沒關係，錢掙了就好？半夜有人打電話給老闆說漲水了，老闆掛了電話就接著睡覺！凌晨四點到七點半東西收好了走了都沒見過老闆，也沒有給任何人提供任何幫助，安心睡覺，這種老闆配做營地？」。

有遊客反映，近日在雲南一處網紅打卡地露營，卻因河水上漲「一覺醒來睡水裏了」。（影片截圖）

《經視直播》報道，涉事露營地管理方工作人員介紹，該露營地面積達20畝，一般情況下，露營帳篷離河邊5米是比較安全。6月8日晚，當地有大雨，河水緩慢上漲，最高處水位上漲約1米，被河水淹沒的帳篷，最近的離河邊有20米遠。

工作人員稱，當時管理方有通知遊客離開營地，「此次大雨是當地近些年來比較大的一場雨，我們通知遊客離開此地，有幾位遊客身上打濕了，感覺不舒服，這次雨水太大也是我們沒想到的」。6月10日，上漲的河水已退去，為了安全起見，露營地將暫停開放幾日。

鳳龍灣國際旅遊度假區工作人員介紹，當晚發生大雨後，遊客都安全有序離開營地，「遊客沒有泡水裏，是帳篷泡在水裏了」；面對突發天氣，景區往後將做好露營地安全預案。