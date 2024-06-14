已婚美女員工深情告白上司　影片誤發工作谷　知情人：她老公也在

「親愛的大叔...每次你寵我的樣子真的好有魅力...」，重慶一名已婚80後銀行女員工拍片，深情向已婚60後副行長告白。未料，相關影片被粗心副行長轉發至工作管理群組，引發一片嘩然。更狗血的是，已婚女員工的老公亦在群組中，可謂頭頂頓時「青青草原」。



重慶一名已婚80後銀行女員工拍片，深情向已婚60後副行長告白。（微博）

綜合內媒報道，一名身穿旗袍的女子日前拍攝影片，深情告白一名中老年上級領導兼情夫，「初識有名，久居我心。人間有趣，只因有你。親愛的大叔，節日快樂！其實每次你寵我的樣子真的好有魅力，好溫暖。」

該女子續指，「和你親密相處已有40天，每天你對我的問候也好，陪伴也好，都讓我很溫暖、踏實，有幸福感。雖然我遇見你很晚，但是我會陪伴你很久，有時候一直在，我便一直愛。你的過去我來不及參與；你的未來，我願意陪伴到底。」

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未料，這段告白影片竟被情夫錯誤轉發至工作管理群組，一時間引發一片嘩然。據知情人士透露，影片的女主角為一名80後已婚女員工，被告白的情夫是60後已婚副行長，二人同在重慶某商業銀行工作，已由上下級發展為不正當男女關係。

而更狗血的事，女主角的老公亦在上述工作管理群組中。截至目前，相關方面尚未對事件作出任何回覆。

網民點睇：

「這樣的女的在社會才吃得開。」

「文化人，總比淫穢視頻被暴露強。」

「才40天，錢沒撈夠就暴露了。」

「不一定是不小心，有可能是男領導原配專門發群裏的。」

「想吐，人再有錢再有權，活成這幅德行又有什麽意思。」

