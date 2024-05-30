重慶夫妻遭賣至緬甸電騙園區　家屬：被索近30萬贖金，已被解救

重慶一對夫妻經朋友介紹去泰國談生意，後被人綁架賣到緬甸，被迫從事電信詐騙工作。據內媒報道，5月31日親屬稱已被解救：夫妻倆還在泰國，預計最遲後天能回國。該家屬稱，「人是安全的，身體沒問題，也沒有受到欺負。」



家屬此前透露，詐騙園區要求28萬餘元（人民幣，下同）贖金才肯放人，並詢問「你們打算給多少」。中國駐緬甸大使館一工作人員稱，大使館在積極與緬方外交部及當地警方溝通，希望盡快解救被困人員。



家屬王先生提供的聊天記錄顯示，一名園區工作人員提到，贖人需支付28萬餘元的贖金，並詢問「你們打算給多少」。王先生稱，目前答應詐騙園區月底會付贖金，「我們現在就是拼了命的去籌錢，最多籌到了15萬，（詐騙公司人）就是說如果你有15萬先打10萬過來，然後他就放人」。

王先生稱，其親妹偶爾會做點小本生意，妹夫是大車司機，一家人難以湊齊贖金，「他們家還有兩個孩子和一個患有心臟病的老人需要人照顧」。

王先生出示的《立案告知書》顯示，5月11日，重慶市公安局沙坪壩區分局對前文中的夫妻倆被非法拘禁一案立案偵查。

據此前報道，今年4月，重慶一對夫妻經朋友介紹去泰國談生意，原定最遲4月底回國。聊天記錄顯示，4月14日早上7時許，該對夫妻在微信上和家人分享稱，飛機落地，他們準備先去當地辦潑水節的地方遊玩。

不過，家屬一個星期後收到消息，他們被不法分子以10萬元的價格賣到緬甸妙瓦底鎮保利園區，被迫從事電信詐騙工作。