重慶女被炒後勞動仲裁獲賠9000元　老板竟用一大袋硬幣支付還打人

據網民周三（15日）爆料，重慶市雲陽縣一間教育機構日前辭退一名女員工，經仲裁調解，女員工獲得9000元（人民幣．下同）的賠償。詎料，公司法人江先生竟用硬幣支付了其中的7560元，雙方遂起爭執，期間女員工更被打。



影片顯示，一民居門口放着一大袋一元的硬幣，片中女子表示：「硬幣我們可以要，但是要當面點清。」影片曝光後引起熱議，有網民表示，若公司真的有誠意，肯定會直接轉賬，又直指此舉是故意侮辱人，甚至質疑公司是財政有問題才會用現金支付。

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據爆料者葉女士介紹，片中事主是其姐姐葉某，她曾在重慶市雲陽縣節拍力量藝術培訓有限公司從事舞蹈教學。今年3月，葉某遭解僱後，通過勞動仲裁獲得經濟補償和失業保險賠償金，合共9000元。由於此前公司已支付1440元，故仲裁裁定公司法人江先生還應支付7560元。

周一（13日），江先生通知葉某去他家中拿錢。翌日，葉某和朋友李女士等一行四人如期來到江先生住所，可是對方卻給了一大袋一元的硬幣。當時一行人根本拿不動，葉某要求清點一下，但被拒絕，雙方發生爭吵，期間江先生動粗，打了葉某的頭和臉，同行另一友人也遭殃。

葉女士稱，事後姐姐被醫院診斷為閉合性顱腦損傷輕型，友人李女士也被診斷為多處損傷，頭部腫脹。據李女士給內媒發送的情況說明，當時江先生追打葉某，並把她按在地上「用拳頭錘」；而李女士準備上前勸架，也被打了。

另一方面，葉女士給出一張疑似江先生老婆朋友圈的截圖，對方卻稱：「近沒有收入還有工資和房租需要支付，趁着休息，讓她來家裏拿錢，硬幣是之前別人送的，結果上樓後對我們進行語言攻擊，還踢門，兩個女的跳起來打江某一人，江某被他們絆倒，直接頭撞地撞墻，現在出現腦殼昏暈，嘔心嘔吐，精神恍惚！」

目前，葉某、李女士和江先生都受傷住院，警方正在處理中。重慶市雲陽縣人力資源和勞動保障局工作人員表示，他們已經得知此事，也高度關注，建議葉某通過法院訴訟來解決此事。

另有律師認為，既然仲裁文書已經生效，涉事公司就該按照裁定內容來執行。公司法人向葉某支付硬幣的行為像惡作劇，勞動者碰到類似情況有權拒絕，並將自己賬號發給對方，讓公司在仲裁規定的時間內轉賬，若對方超出時間拒不執行，則可以申請強制執行。