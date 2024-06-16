長春幼兒園辦「集體婚禮」：女孩模擬新娘討紅包、男孩敲門接親

6月12日，有網民發布影片稱，在長春新區北湖大象幼兒園，園方給孩子們舉辦了結婚儀式。事件引發網民兩極反應。



影片中，幼兒園被裝飾成婚禮現場，男孩們穿著白襯衣戴著領結手拿捧花敲門「接親」，女孩們穿著裙子戴著頭紗「攔門」討紅包，然後男孩女孩在「囍1314」的字樣下拍婚紗照，最後一起吃「婚禮酒席」。園方也證實舉辦了這樣的一場婚禮。



6月14日上午，長春北湖大象幼兒園負責人表示，園方確實在10日左右舉辦幼兒園集體「婚禮」，並且徵求了家長和孩子們的意見，舉辦這場婚禮儀式的目的是幫助孩子度過婚姻敏感期，引導孩子在擇偶、社會交往等方面樹立正確的價值觀。

園方稱，「婚禮只是表象，還是需要老師在生活學習中引導孩子。家長都很支援，孩子們也玩得很開心。」

男孩們穿著白襯衣戴著領結手拿捧花敲門「接親」。（影片截圖）

對此，網民反應兩極。有網民認為這就是屬於兒童的過家家，不需要小題大作，「誰小時候沒玩過？」；有網民則認為讓幼兒接觸這些太早，「幼兒園開始擇偶？？？」、「是為了提升生育率，從小開始婚戀教育嗎？」

在長春新區北湖大象幼兒園，園方給孩子們舉辦了結婚儀式。（影片截圖）

網民點睇：

這種形式的活動不會讓孩子對婚姻形成刻板印象嗎？

不就是，大人默許版的過家家嘛？

雖然是過家家，但是這個內容多少有點不合適吧？

幼兒園階段確確實實是「婚姻敏感期」存在階段。常見的表現有中班的男孩子會跟媽媽說「媽媽我要娶你，我最愛你了」。 孩子不會想那麼多複雜的東西，老師和家長好好引導幫助孩子順利度過這個敏感期對以後身心健康是很有好處的。

