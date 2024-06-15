5歲童餃子店吃出數厘米長針頭　店長：應是給豬打預防針時斷了

來自浙江義烏的王女士（化姓）6月12日晚帶著5歲的孩子到當地一間餃子店用餐，然而駭人的是，孩子竟吃出一根三四厘米長的注射器針頭，把她當場嚇壞。14日，店長就事件回應，指事件應該是豬打預防針時，針頭斷了所致。



事發當日，因孩子吵著要吃餃子，王女士便帶著幾個孩子一同來到附近的麥順餃子（長春六街店），並點了四份水餃，包括薺菜鮮肉、白菜肉、香菇肉和蝦三鮮。然而，在吃薺菜鮮肉餃子時，孩子突然嚎啕大哭起來。一開始，王女士以為只是不小心咬到了舌頭，詎料查看後，她竟在孩子門牙邊拔出了一根針，且居然是注射器針頭，「很粗很尖，一看就是給豬打針的針頭」。

孩子門牙邊拔出注射器針頭。（大皖新聞）

事發後過了近一個小時，店長終於來到現場。由於擔心針頭的來源，王女士當晚就讓對方一同陪孩子前往浙江大學醫學院附屬第四醫院做化驗檢查。

王女士稱，她們是因為看到招牌，得知餃子是現包現做的，宣稱的也是前腿肉，故才光顧這間店。可是，她網上查詢後，得知給豬打針應該都是打豬脖子處，這說明肉餡可能來自槽頭肉，而非標榜宣稱的前腿肉。她又認為，事件給孩子帶來很大的陰影，且十分憂慮針管是否存留病毒細菌等。

王女士憂慮針頭會存留病毒細菌等。（大皖新聞）

14日上午，涉事店長向媒體回應指，針頭應該是給豬打預防針時斷了，並殘留在豬體內。不過他強調，供貨商進的全部是豬的前腿肉，作為連鎖店，他們絕對不會用所謂的槽頭肉。

他又稱，自己還是頭一次遇到針頭在加工後會出現在餃子餡中的情況，並坦言店內的餃子餡皆由他親自和肉，但確實也沒有究先發現針頭。最後，他表示，涉及到食品安全問題顧客都很重視，況且受傷的是孩子，他們也理解家長的心情，願意積極配合理賠事宜。

事主出示醫院結算憑條及餃子店結帳單。（大皖新聞）

至於供應商老板則表示，他們供應的確是豬前腿肉，「絕對不可能是槽頭肉，我們都是從屠宰場直接拿的整塊前腿肉送過去的」。而經查看，針頭確實像是給豬打防疫針的針管頭，不過他表示，發生這種事情概率確實也很小。

此外，義烏市福田市場監督管理所工作人員表示，已接到該投訴件並給予執法人員，具體要以他們去現場核實為準，結果出爐後會告知投訴人。