遼寧大學生為拳擊賽39天減重20斤後猝死　家屬質疑校方沒阻止悲劇

6月6日，主修運動訓練專業的遼寧沈陽師範大學體育科學學院大一學生小許，在微信朋友圈曬出了他39天減重近20斤的截圖，然而3天後，他在學校寢室內倒下，經送醫搶救無效後死亡，院方初步診斷死因為「猝死」。



家屬認為，小許原本體重約60公斤，為代表學校出戰拳擊比賽才努力減重到46至51公斤範圍內，可期間身體出現頭暈、嘔吐等症狀，並被診斷為急性胃炎和低鉀血癥，然而校方未及時指導和干預，最終導致悲劇發生，故應負相應責任。校方則回應稱，學校只能從關懷角度出發，承擔部分費用。目前，雙方在賠償問題上尚未能達成共識。



據家屬介紹，早在初中時，小許就開始練習拳擊，最後以體育生的身份順利考入大學。今年4月，小許響應號召代表學校報名參加一場全國性的拳擊比賽，由於選擇報名更輕量的組別，以期望獲得更好的名次，他決定展開減重大計。其姑姑介紹，侄子身高約1.61米，體重60公斤左右，因常年參加體育訓練，身體狀況良好，也無基礎疾病，不過家人們事前都不知道減重一事，「看他發的朋友圈，我們才知道的」。

6月6日，小許在朋友圈發布了人生最後一條動態，稱「變人乾了」，並附上三張圖片，一張是他在擂台上打靶訓練，一張是他在寢室內赤膊展示肌肉，最後一張則是他39天內減重近20斤的記錄截圖。而在6月9日，小許在寢室床上叫喊一聲後便失去意識，急救人員趕緊將小許送醫，但搶救半小時後，仍撒手人寰，初步診斷顯示死因為「猝死」。而截圖顯示，從4月28日至6月6日，他的體重從60.85公斤降到了50.9公斤，體脂率從17.6%降至14.2%。

對此，家屬紛紛認為小許的死與賽前減重有必然關係，因在減重期間，小許身體已出現毛病。例如5月18日，小許因出現頭暈、惡心、嘔吐及大汗等症狀而被送醫，據他自述，他是為減重而控制飲食並加強運動，體重減輕約10公斤，同時伴有失眠現象。醫院則診斷他患有急性胃炎和低鉀血症。

不過小許和父母稱，這次發病只是因為「疲勞過度」。而6月1日，小許在朋友圈更新動態，曬出了氯化鉀緩釋片的藥物，「又是靠鉀片續命的一天」。

家屬指，校方在小許第一次發病後，就應該把詳細情況與家屬進行溝通，並及時干預小許的訓練，認為這樣或許就能夠避免悲劇。同時，他們也不忍心將孩子進行解剖屍檢，也不打算通過訴訟形式進行維權，而是希望校方能夠給予80多萬元人民幣的賠償費。

對此，學校負責人表示，小許自願報名更輕量的組別，減重行為並非校方所要求。事件中，校方已經盡到了相應的義務，並表示小許發病後曾到醫院覆查，結果顯示身體正常，輔導員和同學也都對小許進行了及時的關懷，「你不行就別減了，就是這些話都有過。包括班長，也都說過這種話」。至於教練對小許的指導屬於課外義務幫助，學校只能從關懷角度出發，承擔部分費用。

小許代表學校報名參加46-51kg級別的比賽。（新黃河）

不過小許母親表示，他們並未看到老師、同學關懷小許的證據，事後校方安排班長向家屬解釋，但他們認為對方在學校的壓力下，表達的並非是真實過程，「像背課一樣，背下來跟我們說」。

就小許的死亡是否與減重有著因果關系，校方負責人表示，現階段無法證明。目前，雙方在賠償問題上尚未能達成共識。