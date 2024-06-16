浙江少年用離世母賬戶買球星卡欠債9萬　父無力償還冀退款

浙江一名14歲少年，於母親去世次日拿走手機，並利用母親的賬號在直播間購買球星卡，一個月內花費逾9萬元（人民幣，下同），且均為信用貸款；父親表示無力償還這筆債務，希望可以退款。



《南華視頻》報道，該名少年的母親於2023年6月11日離世，次日還在醫院時，他已拿走母親的手機，且拒不交出。

他誤以為手機賬戶中的資金是母親生前的存款，且認為父親並不知情，於是在網上直播間大肆購買球星卡，在1個月之內便欠下9萬多元，包括平台月付（「先消費，後付款」）與信用卡卡數。

少年父親謝先生透露，妻子3年前生病，為治療幾乎花光積蓄，現在還要獨自撫養兩個孩子，所以無力償還這些債務。目前，謝先生已聯繫購卡的三家直播間及平台客服，其中有一家同意退款，剩下兩家還在協商中。

《民法典》第十九條規定，8周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人，實施民事法律行為由其法定代理人代理，或者經其法定代理人同意、追認；但是，可以獨立實施純獲利益的民事法律行為或者與其年齡、智力相適應的民事法律行為。

法院提醒，想要主張買賣行為無效，家長必須有足夠的證據證明線上支付的行為是孩子所為，且未經家長授權。由於主張買賣無效的舉證難度大，家長一定要妥善保管自己的賬號、手機、銀行卡等。