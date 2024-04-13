旅客機上弄丟信用卡　馬國警方只搜中國人　乘客：其他人直接放行

4月9日，有一名內地女子發影片批評自己乘坐飛機前往馬來西亞，機上有人聲稱丟失信用卡，飛機抵達馬來西亞吉隆坡時，當地警方只把中國人留下來搜身、盤查，最後在一眾中國人抵制拒絕配合後，他們才停下。



另名乘客則表示，「下機後其他國家護照的人直接放行，中國人卻被攔下來要求站在一邊，後面的人因為抵制不願意沒有被搜身，前面的人都被搜身了。」



4月11日，涉事航空公司BatikAir（馬來西亞峇迪航空公司）表示，當天一名乘客稱自己遺失貴重物品，機長聯絡機場輔警搜查所有乘客。最後空服員在乘客座位旁找到遺失的信用卡。BatikAir公司人員強調，搜尋行動是標準安全協議的一部分，沒有針任何國籍的人。

不過對於馬來西亞峇迪航空公司的回應，許多網民表態不滿，批評「如果沒有針任何國籍的人，那就全部搜身啊」、「中國人根本都不用信用卡的好嗎？搜身幹麼？」、「信用卡丟了打電話掛失就可以了，幹嘛要去搜其他人的身呢？」

退休武警當「空中飛賊」機上偷遍10餘國旅客 曾赴四川拜師學偷竊

網民點睇：

這樣說就是專門針對中國人的，因為大多數中國人是不用信用卡的。

這個我在別的地方看過介紹，中國人裡面極少數的敗類份子，已經組成了專業團隊，專門在飛機上行竊，已經挺出名的了。正常人被殃及無辜了。

自古就這樣，弱時瓜分土地，強時惡意針對。

還是搜搜馬來西亞的吧 對自家經濟還是要有精準認知的。

