｢當中國人要飯的｣　留學生在日撿錢包討信用卡2成額度作補償引議

9月7日，一名在日本留學的內地留學生「張牧之999999999」在抖音發文表示，自己在日本東京鐵路新橋站撿到一個錢包，並交還給車站工作人員，本應是拾金不昧好事一樁，不料該留學生卻要求獲取皮夾中5%到20%的金錢作為酬金。車站工作人員清點後告訴他，錢包僅有4、50元（日圓，下同），他可獲得約10元，相當於人民幣1元。

該留學生認為受到侮辱，並主張錢包內信用卡、交通卡等至少價值30萬，應按此獲得感謝酬金；還強調車站工作人員事前事後兩副面孔，因此他放話表示「要讓5、6億人知道這件事」。但內地網民卻紛紛表示「離譜」「丟人」，並請他不要代表「中國人」。



抖音帳號為「張牧之999999999」的一名中國留學生在東京新橋站撿到一個包裹，錢包內有二十多種證件及日本各大銀行信用卡。原博主表示，怕失主著急，所以將錢包送到站台接待中心。不過他回家後在網絡搜索得知，「日本有個奇怪的法律規定，撿到物品與錢，可以申請與此物品與錢相同價值的5%到20%的經濟補償」，便以此為據，要求補償。

該博主稱，車站工作人員在接獲錢包時「笑臉相迎」，惟其開口要補償時卻「一副臭臉，甚至昂起頭用鼻孔看你」。他表示，若不是學校催繳學費，並不會要這個補償，但工作人員告訴他，錢包內僅40、50元左右現金，只可補償他10元，這讓他感受到「奇恥大辱」，並稱「拿中國人當要飯的！」

該博主強調，錢包內的信用卡最少有30萬額度，甚至一些交通卡月票價值一兩千人民幣，他主張應該按此金額進行補償，並威脅工作人員：「如果把這件事情發上網路，至少會有5、6億的人知道，站務人員態度才緩和一點」。不過最後該博主最終沒有如願按照信用卡的額度索討到補償，但他卻因為態度過於激動，遭站務人員報警處理。他在文中強調，「日本人真的很壞」。

截止目前，該影片在抖音有2300多轉發，近2000條評論，雖沒有被5、6億人都知道，但內地網民們仍紛紛留言表示，這名留學生「非常奇葩」「丟臉」，希望他不要代表「全部中國人」。

網民睇法：



車鑰匙要在裏面不得分你倆輪胎？



這個新聞確實爆炸，居然有人網爆自己



你撿到的信用卡已經刷爆了，需要你替失主承擔20%的債務



奇葩年年有，今年特別多，幸虧這個跑出去了



這樣去要真是丟了中國人的臉



別讓我撿到馬雲的錢包，不然阿里的股份都要分我百分之二十

