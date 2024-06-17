內媒揭鴨腸鵝腸工廠衛生惡劣：工人對排水口小便後撈出死鴨加工

内媒《新京報》曝光，山東與河南的兩家肉類食品加工廠存在諸多衛生安全隱患，如河南工廠有工人穿着膠鞋踩鵝腸擠糞便，再用血水染色，生產環境更是髒亂差；山東工廠有工人對排水口小便，事後又從該排水口撈出死鴨子再送回廠房。



穿着膠鞋踩鵝腸擠糞 用血水給鵝腸染色

據報道，永官食品有限公司位於河南，其鵝腸車間內部臟亂不堪，且牆面上佈滿污漬，地面散落有大量鵝腸，還有工人在車間內抽煙。

車間負責人承認，去年和今年都被監管部門檢查過，衛生環境不過關。儘管監管部門曾檢查，但車間環境並未改善。有工作人員穿着膠鞋，直接踩向擺放在地面上的鵝腸。工作人員表示，此舉是為買家可以更方便地清理鵝腸糞便。

鵝腸車間工人穿膠鞋踩洗鵝腸。（新京報）

鵝腸放入血水中浸泡增賣相。（新京報）

接下來，工作人員會將踩踏過的鵝腸過水清洗，然後放入血水中浸泡，原本米白色的鵝腸就會變為粉紅色。工作人員解釋，這是為了讓鵝腸看起來會更新鮮，更有賣相。

車間負責人稱，他們的鵝腸主要售往重慶等地的火鍋店，不會標註生產日期，簡單冷凍套上膠袋即可空運發貨。

工人對排水口小便 撈死鴨送生產車間

據報道，山東雅士享肉類食品公司的鴨腸生產車間的衛生環境更顯惡劣：待清洗的鴨腸被直接堆在地面上，有時與洗地的污水混成一堆。有工人在洗鴨腸時抽煙，並將抽完的煙頭直接扔在裝鴨腸的筐內。

鴨腸生產車間地面堆滿鴨腸。（新京報）

鴨腸生產車間工人將煙頭丟在裝鴨腸筐裏。（新京報）

在鴨腸處理生產線上的車間外，有一個連通各個車間的排污渠。各車間產生的鴨血、鴨毛等廢棄物、污物，都由排污渠排出，甚至有工人直接向排污渠小便。且幾乎每天都有前端流水線的工作人員到排污渠，將掉入排污渠內的死鴨，撈出後再送回殺鴨子的生產車間。

有工人對著廢棄物排水口小便。（影片截圖）

死鴨子被隨意丟在地上。（影片截圖）

而該公司的鴨腸在出售時，有部分產品外包裝上還打上了「免洗」的標籤，但透過這包鴨腸的包裝袋，仍可以看到鴨腸上有一根頭髮。

除衛生問題外，車間內還有多名未成年工人，其中有一名女孩自稱僅10歲。

部分產品外包裝上還打上了「免洗」的標籤。（新京報）

對此有網友表示，一定要大力處罰，亦有人質疑為何食品安全問題屢禁不止，「處罰太輕，違法成本太低了」、「（食品安全）這才是該大力管的」、「戒鴨腸了，已老實」。