原料過期40天水果變味仍｢續命｣使用　｢茉酸奶｣曝食安醜聞總部致歉

去年年末登陸香港的內地知名酸奶飲品店「茉酸奶」（MORE YOGURT）近期被曝食安問題。

《新京報》臥底茉酸奶北京門店調查發現，其原料過期40多天仍在使用；且更換有效期標籤，未按時報廢過期原料；水果出水、變色變味後仍照常使用；以及偷工減料未按配料足量放料，員工亦未提供健康證明等。

而對於不合格的原料，店員竟稱，「沒事，頂多拉肚子，拉肚子他（顧客）也以為太涼了。」

今日（27日），茉酸奶總部發布致歉聲明，表示立即關閉涉事門店，將對食材問題進行細緻檢查。



2024年2月至5月上旬，官媒《新京報》求職進入北京多間「茉酸奶」門店。其中一家位於朝陽區亞運村的尹藤洋華商場，開業已有一年多。5月9日，門店雪櫃中的一包青稞生產日期標為2023年11月23日，保質期4個月，但當時已過期40餘天仍在使用。

門店價格中，加購一份青稞為2元（人民幣，下同）約30克。有消費者下單後，店員仍舊指使臥底記者將過期青稞倒入奶昔中，稱「你不用管」。雖然店員事後告知店長，店長將所有過期青稞一併扔掉，但加了過期青稞的產品並未被追回，店員亦稱，「沒事，喝不壞，頂多拉肚子，拉肚子他也以為太涼了。」事隔2日，同一名店員又將還剩餘的過期青稞售出用盡。

在另一家石景山萬達茉酸奶門店，亦有相同使用過期原料的情況。《新京報》記者發現，有過期40餘日的燕麥還在正常使用，而店長對此僅表示，「沒事，把袋子扔了就行」。

茉酸奶品牌方要求每個門店每周都要盤點貨物查看日期，還會定時安排督導檢查。一名店員說，「逮住被發現了，罰一兩千（元），這是大事。如果被監管部門檢查到，就完了。」。

除了過期原料，過期水果亦會被加入售出的酸奶飲品中。原料表規定，芒果、鳳梨、草莓、牛油果等水果切製後，有效期為4小時，過期必須報廢。然而，門店卻在下午時會將上午未用完的水果，更換標籤，晚上或隔日營業時繼續使用，即使這些水果已經變色、出水，甚至變味。

有門店將出現異味的有椰肉小料放入奶昔中，被提醒後，僅將壞掉的椰肉挖走換成新的，但該飲品仍照常給顧客。此外，門店還會提前製作飲品放入雪櫃中，顧客拿到手的並非現做酸奶，可能已放置30分鐘以上。

據悉，茉酸奶以標榜添加新鮮水果和現場製作，備受消費者青睞。2014年成立以來在全國已有超過1500間門店，產品價格在25元以上。其CEO曾表示，好的原料註定成本高昂。2023年年末，茉酸奶在尖沙咀K11 Musea和旺角齊開香港分店。

今日（27日）下午，茉酸奶總部針對《新京報》的曝光發布致歉聲明，表示總部已安排涉事門店即刻閉店，並將永久與其解除合約。此外，將對全國所有門店的「食材存儲、食品效期、水果保存」等問題再度進行全面細緻檢查，並對所有員工定期進行培訓和考核。聲明表示，本次事件反映出門店日常管理中的嚴重失誤，在此向大家表達誠摯的歉意。