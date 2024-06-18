史丹福博士被錄為安徽鄉鎮公務員　網民：中國年輕人「捲」到極點

內地青年就業難，「內捲」大環境下，催生不少年輕人蜂擁報考公務員的情況。近日，一份由安徽省宿州市公布的報考公務員錄取名單中，赫見一名擁有美國史丹福大學博士學位者，被錄取為宿州市轄下靈璧縣的鄉鎮機關基層事務管理人員。對此網民熱議，認為這說明了中國年輕人就業「捲」到極點。



6月16日晚間，安徽省宿州市公務員局公布該市今年度公務員考試的第二批「擬錄用人員」，當中，一位名叫蘇朕的被錄取者擁有顯赫學歷，不但擁有史丹福大學的博士學位，且是宿州前後兩批共錄取的434人中，唯一的博士。

蘇朕擁有史丹福大學的博士學位。（微博）

根據此前公布的招考資訊，蘇朕報考的「鄉鎮機關基層事務管理人員」只有兩個名額，分別由靈璧縣轄下的韋集鎮及向陽鎮各錄用一名，而報考者則共有6人，而蘇朕不論筆試、面試還是總分，都位居第一名。

蘇朕在史丹福大學的資料。（微博）

若被成功錄取，報考者依總成績排名選擇職位，而上述職務將從事的是公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作。此外，在報考須知中，當局要求該兩個「鄉鎮機關基層事務管理人員」名額，僅限戶籍設在宿州市境內者擔任，一旦被錄用需簽訂5年內不得離開任職鄉鎮的協議。

蘇朕被錄取的消息引起不少網民熱議。（微博）

蘇朕被錄取的消息傳出後，隨即引起不少網民熱議。對於堂堂史丹福的博士只能「屈就」到鎮政府上班，有人認為可惜，是一種浪費。但也有人指出，也許蘇朕只是社會科學博士，而這在當今中國，可是最難找工作的專業。

網民點睇：

躺平的最高境界

先進入體制，後面前途無量

有基層治理經驗的會升的快

這種一般都是為未來當官鋪路積累基層經驗的

人家脫下孔乙己長衫了，不好嗎

看專業啊，盲猜文科專業，說實話真不值錢

他也許真的是有理想的人

