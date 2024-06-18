北京男用AI偽造近7000張裸照被公訴　受害人包括學生、女同事

北京一名男子利用AI人工智能「一鍵去衣」的技術，偽造近7000張裸照在網上販賣，牟利近萬元（人民幣，下同）；他因涉嫌製作、販賣淫穢物品牟利罪被公訴至法院，檢察機關認為，應當追究其刑事責任。今年4月19日，北京市海淀區法院開庭審理，案件有待宣判。



《央視新聞》報道，疑犯白某某家住北京，是一間互聯網公司的技術員。

去年6月，白某某接觸到「一鍵去衣」的技術，只需幾秒鐘、幾分鐘就能批量生成相應的圖片，於是他以此牟利，在網上發布廣告稱「電腦AI去衣，白菜價，一張1.5r(人民幣)」「身邊人、網紅、明星皆可」。

白某某在網上發布廣告。（央視新聞）

警方在白某某的電腦中查獲大量涉案照片。（央視新聞）

白某某通過QQ（即時通訊軟件）向351人販賣過相關圖片，其中包括讓白某某將學生、教師、女同事等衣服「一鍵去衣」的買家。短短幾個月的時間，白某某製作了約7000張「裸照」，賺了將近一萬元。

據白某某供述，這項技術並非真的「去衣」而是深度偽造，是針對已有的模型和已有的模組進行圖片重繪。

白某某供述，這是一種偽造、圖片重繪的技術。（央視新聞）

目前，白某某因涉嫌製作、販賣淫穢物品牟利罪被公訴至法院。公訴人指：「其對含有人臉信息的眾多不特定女性照片進行侮辱性編輯並出售，圖片數量多，涉及人數多，社會公眾利益受到嚴重損害。」

白某某的電腦中有大量涉案照片。（央視新聞）

今年4月19日，北京市海淀區人民法院開庭審理。經依法審查查明，2023年6月至8月，白某某在海淀區等地發布AI虛擬廣告，將他人提供的承載人臉信息的特定多數女性圖片，通過深度製造技術AI軟件製作成裸體圖片販賣牟利，同時出售AI去衣軟件及使用教程牟利。

檢察機關認為，白某某以牟利為目的，製作、販賣淫穢物品，情節嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》的相關規定，應當以製作、販賣淫穢物品牟利罪追究其刑事責任。案件有待宣判。