內地今高考1342萬考生再創高　新推AI監考：人臉識別、無人機巡察

內地一年一度的全國「高考」今（7）日登場，為期兩天，今年共有1342萬名考生報考，再創歷史新高，且北京、廣東、海南等多地將首次啟用AI技術協助監考，包含考生人臉識別認證、AI閱卷及監考，並啟動手機頻率壓制，有的省份甚至還派出無人機在考場上空巡航。教育部強調，要織細織密高科技作弊防護網。



內地全國「高考」全名為「普通高等學校招生全國統一考試」，是內地普通高等學校（大學、學院、職業技術學校、專科學校等）的招生考試。

《人民網》報道，據教育部統計，今年全國高考報名人數1342萬人，比去年增加51萬人，創歷史新高，這也是2018年以來，高考報名人數連續第7年成長。教育部表示，要積極推進考場即時智能巡查和保密室即時智能巡檢，進一步織細織密高科技作弊防護網。在此之下，內地多地今年將首次啟用AI技術協助監考。

報道列舉官方在考生進場前、考試中所採用的監考「新科技」：首先，過去監考老師只是透過身份證與現場考生進行對照，據此判斷是否為替考，現如今一些地區已採用了先進的人臉識別系統；其次，除了人臉識別，進考場前，不少省份已經開始採用「安檢門」措施，考生若攜帶手機、智能手表、手環、智能眼鏡，或改裝加裝顯示螢幕的橡皮擦和尺，將很難逃過安檢門的「法眼」，能在第一時間被查出。

在試場進行期間，大多數省份的高考採用了「超高清」的影像監控，且影片可以留存，供後期查看，同時考場也將啟動手機信號壓制，針對5G信號進行屏蔽。至閱卷環節，則通過機器掃描答題卡，並採用人工智能機器閱卷。

報道甚至介紹，「有的省份甚至還派出無人機在考場上空巡航，無人機搭載高靈敏度設備，能夠在高空全方法捕捉無線電信號，實現全頻捕捉和定位」。