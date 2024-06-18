利用就職焦慮　內地中介宣稱畢業生付費可獲實習　金額高達1.9萬

內地就業市場嚴峻，不少人出現就職焦慮，有人力中介業者便看準畢業生找工作心切，做起了「付費內推」生意，宣稱只要付8000到1.9萬元（人民幣．下同）不等，就能安排實習機會，甚至獲得正職。



對此，有外企的高階主管近日向內媒透露，這種方式不但拉低了公司口碑，還會損害公司利益，完全不能接受。同時，這種產業鏈也成為另一種詐騙手段，有些人付了數萬元後才發現是騙局一場。另有法律界人士指出，付費實習屬於不健康的市場現象，擾亂了正常就業秩序。



報道指，有人力中介業者宣稱只要付錢，就能協助取得實習甚至工作機會，且有從「修改履歷」到「實習媒合」、「成功轉為正職」的一站式服務。一般而言，這類中介會讓求職者提供履歷，然後將履歷與求職資源媒合、審查，順利的話，求職者只要數星期就能拿到實習機會。

不過內推付費實習需要先交「意向金」，費用則依產業而不同，從人民幣8000元到1.9萬元不等，知企的話價格會更高。遼寧招才人力資源諮詢服務公司副總經理楊兵表示，很多畢業生在求職時想為自己的經歷加分，故有到知名企業實習的需求。另有在企業負責人才招募的管理人員透露，一些中介為了「媒合實習機會」，會暗示支付相關人員介紹費，金額從數千元到上萬元不等。

中介看準畢業生的就職焦慮，推出「付費內推」生意。（新華社）

對於這種方式，一名在知名外企工作的高階主管表示完全不能接受，認為除了拉低公司口碑，使中介獲益，大部分這種花錢鍍實習金邊的人的能力都可能無法滿足企業需求，導致公司利益受損。

另一方面，「付費內推」產業鏈也成為另一種詐騙手段。近期，新浪旗下的消費者投訴平台「黑貓投訴」中，就有不少關於「付費內推」的投訴，內容包含虛假宣傳、消費欺詐、拒不退款等。例如今年5月，有消費者投訴一間公司開設「內推班」，承諾可以「直通」多家國企，誘導消費2萬多元；另一宗案例中，有業者聲稱求職者只要擁有大專及以上學歷，就85%可以「內推」到娛樂圈工作，結果導致數十名學員上當，涉案金額將近100萬元。

對此，北京嘉濰律師事務所律師趙占領指出，目前的就業環境下，付費實習屬於不健康的市場現象，導致正常就業秩序被擾亂。因此，他不建議大學生用這種方式獲取實習機會，不但成本高、風險大，且也未必能為履歷加值。