因救人上課遲到被罰　南方醫大教師現已停診　醫院：或有個人安排

南方醫科大學教師俞莉因搶救病危患兒導致上課遲到，後被該校認定為嚴重教學事故，扣除當月獎金且在全院通報批評。

據南方醫科大學南方醫院的醫生排班表顯示，俞莉在未來一周已「中途停診」。院方解釋，「可能是醫生個人有什麽事情或安排」。



《極目新聞》報道，在「南方醫科大學南方醫院」公眾號6月18日至24日的醫生排班表上，兒科的俞莉顯示「中途停診」，後續暫無出診安排。頁面還提示，此門診排班僅供參考，會根據醫生臨床安排作出調整，具體以實際出診情況為準。

6月18日至24日的醫生排班表上，俞莉顯示「中途停診」，後續暫時沒有出診安排。（極目新聞）

南方醫科大學南方醫院工作人員表示，目前未查到俞莉後續幾天的出診記錄，相關調查情況以官方通知為準，「可能是醫生個人有什麽事情或安排，暫時停診了，可以留意後續排班」。

南方醫科大學南方醫院官方預約掛號平台顯示，俞莉已是「停診」狀態。（微博）

據此前報道，南方醫科大學發布的查處通報顯示，2024年5月，學生反饋兒科老師俞莉未按時到達教室。經了解，俞莉分管的患兒病情危重，遂在授課前到達科室查看情況，期間患兒疑似腦出血，遂進行緊急處理，導致上課遲到29分鐘。

經研究決定，認定此事件為教學差錯，扣發俞莉的5月獎金2000元人民幣，在全院範圍內通報批評。

查處通報在網上引起極大爭議。6月16日，南方醫科大學官方再通報稱，作為醫科院校及其附屬醫院，生命至上、救死扶傷優先是始終堅持的價值理念。學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。

南方醫科大學第一臨床醫學院又名南方醫科大學南方醫院，承擔臨床醫療、醫學教育、醫學科研和預防保健等任務，是大型綜合性三級甲等醫院和國家區域醫療中心。