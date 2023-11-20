慎入！女子肚脹求醫竟是超大卵巢腫瘤　醫生徒手挖出4公斤黏液

腹部竟有滿滿的類粉粿液體！台灣一名年輕患者因腹部脹大突出前往醫院就診，一照腹部超音波竟有超大卵巢腫瘤，且一開腹部「滿滿的黃紅黏液」不斷流出，醫生驚訝稱此症狀非常罕見且不易治療，只要再次復發就必須再次動手術。



台灣婦科微創手術醫生李偉浩在Facebook專頁「Dr. 李偉浩的婦科手術室」分享，日前有一名年輕患者前來門診檢查，主要為下腹部在半年內迅速的脹大且腸胃偶有不適症狀，整體而言沒有太大的狀況，不過因腹部太突出還是前來醫院確認。醫生替患者進行腹部

超聲波的檢查，發現有「超過20厘米大」的卵巢腫瘤，同時伴隨着腹部積液，懷疑是惡性腫瘤，隨後替女子安排電腦斷層掃描，經溝通後進行傳統開腹的手術。

很難相信，這些多達4公斤的黏液竟藏在一個人的身體內：（慎入，圖片已經處理）

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李偉浩透露，腹腔一打開竟有類似「粉粿」的滿滿黃紅黏液，女子的卵巢腫瘤不僅破了一個拳頭大的洞且黏液不斷從裏面流出，導致腸子和腹腔內臟皆浸在黏液中，黏液細胞進而跑到內臟器官表面寄生，形成「假性黏液瘤」。此外，因抽吸管沒辦法吸取太濃稠的部分，因此手術中只能用手將黏液捧出裝在盆子裡，竟整整超過四公斤；手術後的病理報告中，也確認女子是良性的假性黏液瘤與卵巢黏液性腺瘤。

不過李偉浩強調不能就此輕忽，因「假性黏液瘤」會復發且可能轉變成低度或高度惡性疾病，同時對於化學治療與放射治療的反應並不理想。而該症狀也可以是腸胃道或卵巢產生，少見且不容易治療。治療標準則是「復發」就需再次動手術，反觀若沒有破裂的話，預後會好非常多。

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