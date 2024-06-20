中國遊客濟州島讓兒子當街除褲大便　韓網民怒：活一輩子都沒見過

旅遊渡假勝地濟州島被封為「韓國版夏威夷」，然而近日有當地民眾發現，有疑似中國遊客公然在大街上脫褲大便，且涉事小孩的母親就在旁邊，無動於衷。



綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報道，男童脫褲大便的影像於濟州市蓮洞拍攝，從6月18日晚起迅速在韓國網絡論壇上擴散。畫面顯示，該名男童公然在行人路上的樹旁的土壤上，當眾脫褲蹲在地上大便，而旁邊疑似是男童母親的女子對此無動於衷，任由孩子繼續。

男童當眾脫褲蹲在地上大便，一旁女子對此無動於衷。（網上圖片）

報道指，事發時間應是18日晚間。而後方疑似為中國旅行團團客的民眾，則無視行人標誌，即使紅燈亮起，仍執意穿越馬路。

一名拍攝到男童大便的女網民把影像首先上傳至當地的媽媽社群，文章標題為「這些中國人實在是太過分了！你們看一下」她表示，當日喝完酒後，她原本要去續攤，結果就看見這一幕，「我活一輩子都還未曾見過呢」。她由指，自己不懂中文，所以只好試著用英文和小孩的媽媽溝通，看能否勸她阻止小孩當街大便，結果對方不聽勸。

事件引發韓國網民憤怒。（網上圖片）

另一名網民亦指，自己路過時也剛好目睹這驚人的一幕。他表示，中國人來濟州島旅遊是沒關係，但在別人的國家，竟然放任自家小孩在馬路上大便，身為當地居民的自己實在看不下去了，於是忍著怒火報警。而在網上，當地民眾紛紛留言批評這些遊客的行為，也有人分享自己曾在外國看到中國人隨地便溺的經歷，「我們國家的人就算帶小狗出門散步，也會用袋子撿大便，更何況是人類的大便！這些人到底憑什麼弄髒別人的國家？」

根據韓國《輕犯罪處罰法》第3條規定，在道路、公園，或是其他人群聚集的地方惡意吐口水、大小便，可以被判處10萬韓元（約564港元）以下的罰金或是拘留。