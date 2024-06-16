韓媒：中國遊客「不文明」已成過去式　韓國需改變不友好態度

過去，高聲講話、插隊、餐廳搶食浪費等各種不文明行爲常與「中國遊客」掛鈎，成為外國人對中國人的刻板印象。不過，隨著愈來愈多中國千禧一代和Z世代的年輕人成長為出國旅行的主力軍，中國人在海外的形象正在逐步改變。



6月16日，「韓聯社」報道稱「以MZ一代為中心的中國遊客中，不文明行為已成過去式，（現在）很好地遵守禮儀」。亦有韓國教授稱，韓國人應該改變對中國遊客不友好的態度，提高服務水平。



「韓聯社」報道稱，隨著訪韓中國遊客類型從團體遊轉變為以MZ一代（千禧一代和Z世代）為主的個人遊，過去中國遊客的「不文明行為」現象正逐漸減少，形象也正逐漸發生改變。

隨著中國自由行年輕旅客增多，中國遊客在海外的形象正在改變。（視覺中國）

報道援引濟州旅遊業界調查數據稱，今年1月到4月，到訪濟州的中國遊客超過42萬人，占全部外國遊客（約54.04萬人）的78.6%。濟州旅遊業界稱，其中80%以上是（中國）千禧一代和Z世代以及其他年齡段的自由行散客。

報道稱，過去到濟州旅遊的中國遊客中，經常會出現一些「不文明行為」，如破壞旅遊景點、擾亂公共場所秩序等。但在疫情之後，隨著中國千禧一代和Z世代成為主力遊客，過去的「不文明形象」正逐漸改善。

中國遊客穿韓服體驗韓國傳統民俗。（視覺中國）

當地居民金某在採訪中表示，「走在路上很容易發現最近年輕的中國遊客，大部份人似乎都在遵守基本禮儀。疫情之後，氛圍似乎發生了一些變化。」

雖然中國遊客的質素正在改變，但仍有不少韓國人對中國遊客的態度照舊不友好，因此韓國濟州漢拿大學教授文成鐘（音）對此提出建議稱，「中國千禧一代和Z世代對（韓國人）的不友好、不親切的態度感到不滿。我們（韓國）現在也需要做出改變，提高服務水平和親切度，為我們的下一代創造一個相互尊重的文化環境。」