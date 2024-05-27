許光漢在韓國宣傳遭小粉紅踩場　要求轉發央視微博表態反台獨

兩岸關係緊張，大陸官媒發佈反台獨聲明，一些台灣藝人陸續轉發表態，其他尚未有明確反應的人，都被大陸網民列在「未表態」名單上，包括近來忙着為《青春18x2 通往有你的旅程》宣傳的許光漢。



不過小粉紅無所不在，為了逼出他的反應，不惜混進他在韓國宣傳的現場，當場喊着要他轉發央視微博上反對台獨的文字，韓方不知究竟，他只有揮手用韓語向其他的場內粉絲說謝謝，就趕快離開。只是這場面馬上也被發布在微博上，有的粉絲擔心他日後在大陸的前途，在他的微博留言：「老公你趕緊聲明一下。」也有人立刻翻臉，稱他每次都裝死，瞬間沒有好感。顯然要回應不回應，也未必能夠有個人的自由。

面對大陸網民步步進迫，許光漢如此應對：（按圖了解）

許光漢因為一齣《想見你》，從台灣紅到韓國、港陸等地，他曾與大陸女星章若楠合演翻拍自韓國片的《你的婚禮》，賣得8.22億人民幣，受到不少大陸女性的歡迎，而今這些「許太太」們都希望他能夠馬上有讓她們開心的表態動作。但也有人認定他就是更嚮往日韓市場，且稱這是台灣人骨子裏的東西，他也已經靠作品打進去了，也不會再需要大陸的市場。大陸網民討論熱烈，他直到5月27日凌晨還沒有在微博有任何回應。

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