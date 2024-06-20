真拔刀相助！　甘肅男路遇剮蹭事故抱不平　刺死他人逃亡34年被逮

近日，甘肅警方逮捕一名潛逃34年的兇犯，而犯案起因竟是「路過不平拔刀相助」。



綽號「賊蛋蛋」的疑犯終於在近日，被甘肅省蘭州市警方抓獲。看到其對犯罪現場緊張、激動的反映，蘭州市警方確認這個綽號為「賊蛋蛋」的翟姓男子就是34年前命案的兇犯。

翟某某指認犯罪現場。

1990年、34年前，翟某某在蘭州市區路遇一起私家車與自行車剮蹭事故。當年晚上11時，酒後踩單車回家的徐某某、杜某某二人，在路上與一輛私家車發生剮蹭，徐某某與司機發生爭執，司機下車賠禮道歉後向杜某某賠償5元修車錢。隨後，司機駕車離開後，被追趕上去的徐某某和杜某某攔停，徐某某向司機明確表示對賠償結果不滿意，雙方再次發生爭執。

這時，一直圍觀幾人爭執的翟某某和同行人見踩單車2人不依不饒，便為司機打抱不平。翟某某與徐某某發生爭吵，並被揮拳打中鼻子。不甘被打的翟某某突然掏出隨身攜帶的刀具，朝著徐某某肚子上捅了一刀。見徐某某癱倒在地，翟某某迅速逃離現場。其後，徐某某送院搶救3日後死亡。

徐某某死亡當日，蘭州警方接到報警，在案發附近走訪調查，但未能找到私家車司機和車上乘客的任何信息，與徐某某同行的杜某某亦未能提供有效線索。經過走訪附近群眾，一名叫王紅的女性說，當晚她也圍觀了這起爭執，知道「打抱不平」的2人綽號叫「賊蛋蛋」和「兆林子」。

但警方在調查中一直未能確認2人的真實姓名，案件陷入僵局，但當地警方並未放棄。2021年，民警再次找到「王紅」，她告訴民警「賊蛋蛋」好像住在繡河沿。辦案民警立即進行走訪摸排，但輾轉廣州、酒泉，甚至當地法院、監獄等都未獲線索。

警方抓獲翟某某。

2024年以來，城關公安分局成立專班全力偵破此案。再次加大偵破力度，將走訪摸排對象擴大到所有綽號帶有「蛋」字的人群，摸排地點亦不斷擴大。當地警方也查到，這名「王紅」與疑犯為「煙友」，但因後續拒不配合導致追兇陷入困難。

最終，警方根據「兆林子」女友「紅梅」李某梅的信息，追蹤到「兆林子」的真實姓名為羅某某；並通過王紅曾提到的「賊蛋蛋」過去的居住信息，成功確定「賊蛋蛋」的真實身份為翟某某。

查明，翟某某是多次因盜竊、販毒、吸毒、搶劫違法犯罪被多地警方打擊處理過的前科人員；翟某某與羅某某因為不同刑事案件，在不同的地方入獄服刑，但刑滿釋放後兩人很快便取得聯系，而且一直保持至今；「王紅」的真實姓名為吳某君，與李某梅均為犯罪前科人員。

6月4日，當地警方將綽號為「賊蛋蛋」的翟某某和綽號「兆林子」的羅某某抓獲，在另外兩地將吳某君和李某梅抓獲。翟某某對當年和受害人徐某某發生口角後，持刀將徐某某捅傷逃離現場的犯罪事實供認不諱。其他3人經審查與該案無關。