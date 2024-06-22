有片｜亮出身份嚇死你！飲用水庫游泳被勸　浙江退休教授口出狂言

浙江杭州一名中年男子周四（20日）到當地一處水庫游泳，被巡查人員發現後，以「這是飲用水備用水庫」為由對他進行勸阻，隨後雙方發生爭執。中年男子態度十分囂張，「我要亮出身份你就會嚇死」、「農業農村廳的邵處長是我的朋友」。

周五（21日），浙江工業大學發布通報證實，上述中年男子是該校已退休副教授杜寶印，事發後，他已對自己的不當言行進行深刻反思。



網傳影片顯示，有穿着巡查制服的工作人員在岸邊勸阻一名赤膊男子，知其水庫內不能遊泳。男子則一邊用毛巾擦身體一邊表示，「這裏不讓游泳？你們的規定是錯誤的。游泳這麽大點的事，還管這麽多。」

巡查人員回覆男子稱，「我們叫你上來也是好心。」男子則表示，「我正享受這種游泳的感覺，哪個水庫我都游過。」，其後更口出狂言，「我要亮出身份你就會嚇死」、「農業農村廳的邵處長是我的朋友」。

據影片發布者介紹，事發於20日上午，杭州市富陽區一水庫附近。當時，他與水庫巡查人員到一山塘水庫巡邏時，發現有一名男子在水庫中游泳。因當地正在下雨，出於安全考慮，他們將游泳男子喊上了岸。該男子上岸後，和他們發生了上述爭論，男子還稱自己是浙江工業大學的老師杜寶印。

據水庫所在村委會工作人員介紹，上述山塘水庫確實是禁止游泳的，該水庫是備用飲用水水庫，水庫附近也立了警示牌，但還是會有人過去游泳，「我們也沒有執法權，所以只能在巡邏的時候勸阻。」

對於事件，浙江工業大學離退休處發布通報稱，事發後，離退休處第一時間聯繫教師本人核實相關情況，杜寶印對自己的不當言行進行了深刻反思，全盤接受廣大網民對其提出的中肯批評，並誠摯地向廣大網友道歉。學校離退休處也將進一步加強對離退休教師的教育管理，引導廣大離退休教師自覺增強立德樹人的使命感和責任感，不辜負社會各界的關心和期望。

網民點睇：

「道德管不了的事，法律應該明確。」

「都退休了，還是副教授，有啥可牛X的。」

「管他幹什麽，命是他自己的，頂多就是出事了替國家省點工資唄。」

「既然退休就要低調點，雖然是退休了畢竟拿著幾萬一個月的退休金。要對學校負責更要對自己負責。」

「突然想起，前幾天新聞，好像是復旦大學畢業典禮上，抽老師耳光！現在看來，很正常，甚至理解！」

